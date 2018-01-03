Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 2018'in ilk mesaisini engelli çocuklarla yaptı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 2018’in ilk mesai gününde İller Bankası Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve İş Uygulama Merkezi’ni ziyaret ederek engelli öğrencilerin yeni yılını kutladı.

Okulun giriş kapısında öğrenciler tarafından çiçekle karşılanan Başkan Yaşar, sınıfları ve atölyeleri gezerek çocuklarla sohbet etti. Okul Müdürü Dr. Hüseyin Şahin, Okul Aile birliği Başkanı Atilla Peker ve yönetimi ile çalışmalar hakkında görüşen Yaşar, okulu gezerek eksikleri tespit etti.

Serebral Palsi (Beyin Felci) ve Otizm olmak üzere 2 engel grubundan 186 çocuk ve gencin eğitim gördüğü okulda verilen eğitimler hakkında Yaşar’a bilgi veren okul yönetimi, engelliler e verdiği destek için Başkana teşekkür etti.

Yenimahalle’ye Engelli Gündüz Bakımevi

Okul yönetimine spor salonu ve okul bahçesindeki eksikliklerin ivedilikle giderileceğinin sözünü veren Başkan Yaşar “Göreve geldiğimde engelliler adına hiçbir yatırım teslim almadım. Engelli vatandaşın hakkının sağlıklı vatandaş kadar önemli olduğuna inanıyorum. 9 yıldır sağlıklı bireylerin olduğu kadar engelli vatandaşlarımızın da yaşamaktan onur duyduğu, mutlu olduğu bir Yenimahalle için var gücümüzle çalışıyoruz. Bunun için Zihinsel Engelliler Yaşam Merkezi’ni yaptık. Aynı şekilde Omurilik Yaşam Merkezi’ni de biz yaptık ve idaresini derneğe verdik. Görme Engelliler Spor Kulübü sahalarını ve idari binalarını yaptık teslim ettik. Belediyenin ekonomik açıdan zor durumda olan ailelere verdiği Yenikart’ta önceliği engellilere verdik. Okullarımıza otistik sınıflar yaptık ve teslim ettik. Engelli Hizmet Araçlarımızı engellilerimizin hizmetine sunduk. Tekerlekli sandalye, akülü sandalye, baston yani araç gereç bakımından gücümüz yettiği kadar tüm engelli vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalıştık. Şimdi de ilçemize Engelli Gündüz Bakımevi kazandırmak istiyorum. İnşallah engelli yatırımlarımızı bu projemiz ile taçlandıracağız” dedi.