Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Hurdacılar Esnaf Odası Başkanlığı’nın 43’üncü Olağan Genel Kurulu’na katıldı

İlkadım Salonu’nda düzenlenen Genel Kurulda esnafa seslenen Başkan Yaşar “Türkiye’yi eli taşın altında olanlar, üretenler kurtaracaktır” dedi.

Kamu malını korumak hepimizin boynunu borcudur

Ülkemizin zorlu günlerden geçtiğinin altını çizen Yaşar “ Ben de esnaflıktan geldim. Sıkıntılarınızı iyi biliyorum. Bu nedenle sivil toplum kuruluşlarına, demokratik kitle örgütlerine her zaman destek oldum. Cezacı değil, eğitici bir belediye olduk. Ancak sizlere de büyük görevler düşüyor. Kaldırım, yol ve yeşil alanları lütfen işgal etmeyin. Kamu malını korumak hepimizin boynunun borcudur” diye konuştu.

Ülkemizde esnaf odalarının daha etkin olması gerektiğine de vurgu yapan Başkan Yaşar “Türkiye’yi eli taşın altında olanlar, üretenler, çalışanlar kurtaracaktır. Buna yürekten inanıyorum. Onun için birliğinizi, beraberliğinizi bozmayın.” dedi.

Yaşar’a “Kurtuluş Madalyası” ile teşekkür