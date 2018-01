Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Oto Sanatkârları Esnaf Odası’nın 39’uncu Olağan Genel Kurulu’na katıldı

Yenimahalle Belediyesi ev sahipliğinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen olağan kurulda, mevcut Başkan Mustafa Arslanoğlu başkanlığa tekrar aday olurken, Arslanoğlu’na Mustafa Er rakip oldu.

Kurulda 2 adaya da başarılar dileyen Fethi Yaşar, kurul sonunda göreve gelecek yeni yönetimin Ankara’daki oto sanatkârları esnafının sorunlarını çözmesini temenni etti.

“Bu adaletsizliktir, bu güçlüyü kayırmadır”

Başkan Yaşar, “ Oto sanatkârları esnafı nın büyük sıkıntıları var. Bu sıkıntıların aşılmasında yeni gelecek yönetimin hizmetler yapmasını diliyorum.Sokakta sizin dertlerinizi en çok dinleyen bir yerel yönetici olarak söylüyorum; her meslek grubunun çeşitli sıkıntıları var. Her gün dükkânını, tezgahını kapatan, gelip ben ne yapacağımı nasıl geçineceğim diye soran esnaf, tüccar, sanayici arkadaşlarımızla yan yana geliyoruz. Sorunları çözmeye çalışıyoruz. Sizin sorunlarınızı da biliyorum. Biliyorsunuz ki yeni siteler yapıldı ve eski İskitler’de bulunan sanayi sitelerinin tamamı o sitelere taşınacaktı. Maalesef bir kısmı taşınmadı. Bunun ötesinde güçlü olan acenteler sizin yaptığınız servis ve tamir işini Ankara’nın her noktasında ruhsat alarak yapıyor. Bu adaletsizliktir, bu güçlüyü kayırmadır” dedi.

“Bugün dükkân açan sayısı kapanandan az”

Türkiye’nin ancak üreterek ayakta kalabileceğine de dikkat çeken Yaşar, “Sizin sanayi sitelerinizin önemli bir kısmı Yenimahalle’de. Mevcut başkanınızla bir araya geldik ve çeşitli sorunlarınızı giderilmesinde yardımcı olduk, olmaya da devam edeceğiz. Ama esas sorun şu; sizler sesinizi duyurmadıkça, yerel ve genel yöneticilere dertlerinizi doğru anlatmadıkça, doğru söyleyeni alkışlayıp yanlışı eleştirmedikçe sorunlarınızın bitmesi mümkün değildir. Bugün dükkân açan sayısı kapanandan az. Yani yeni iş yeri sayısı kapanandan az. Bu ülkede bir şeylerin iyi gitmediğini gösteriyor. Onun için Türkiye üretimle ayakta kalabilir, başka çıkış noktası yok. Şimdi yapılacak şey tarımda, sanayide, hizmet sektöründe güçlü bir Türkiye yaratmak. Türkiye verimli bir coğrafyaya sahip, dört mevsimi bir arada yaşıyoruz, hepimize yetecek kadar verimli topraklara sahibiz. Türkiye güçlü olursa esnaf güçlü olur, emekçi daha çok hakkını alır. Hangi ırktan, inançtan, mezhepten olursak olalım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetinde ilelebet yaşayacağız. Bunun için iki arkadaşımıza da söylüyorum; birbirinizi kırmayınız, siz aynı geminin yolcularısınız” diye konuştu.