  • BIST 112.871
  • Altın 161,782
  • Dolar 3,8235
  • Euro 4,6893
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 16 °C

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, BAŞKON'u makamında ağırladı

»
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, BAŞKON'u makamında ağırladı
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkent Ankara ve Anadolu Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Akyol, yönetimi ve kadın platformunu makamında ağırladı.

Konuklarıyla uzun uzun Ankara’yı konuşan, Başkent’in daha da gelişmesi ve ilçelerinin de kalkınması için el birliğiyle yapılması gerekenleri değerlendiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ Bu ülke bizim. Doğduğumuz topraklara da doyduğumuz topraklara da sahip çıkmalıyız” dedi.

Ülkemiz birlikte güzel

Kavga etmeden, ayrım yapmadan devletin tüm kurumlarıyla uyum içinde çalışılması ve tüm vatandaşlara eşit hizmet götürülmesi gerektiğinin de altını çizen Yaşar “Yenimahalle’de devlet kurumlarından herhangi birisinin yapmak isteyip de yapamadığı ya da yarım kalan işi yoktur. Aksine önlerini açtım. Bunun meyvesini de Yenimahalle sakinleri topluyor. Ayrıca;  hangimiz ne yatırım yaparsak yapalım önceliğimiz yapacağımız iş de halk yararı olmalı. Bütçelerimize kendi paramız gibi sahip çıkmalı öyle harcamalıyız. Kamunun malını yine kamu yararına kullanmalıyız. Başkentimiz için ülkemiz için hepimiz taşın altına elimizi koymalı, hep birlikte çalışmalıyız” diye konuştu.

Başkan Yaşar’a BAŞKON’un yeni projelerini anlatan ve görüş alışverişi yapan Mehmet Akyol da “Yenimahalle Belediyesi’nin yeri bizim için her zaman ayrı. Sivil toplum örgütlerine verdiğiniz destekler için size ve ekibinize tüm üyelerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Dünyaca ünlü flüt sanatçısı Şefika Kutluer, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde muhteşem bir konsere imza attı06 Şubat 2018 Salı 11:27
  • “Evde Temizlik Hizmeti” veren Yenimahalle Belediyesi, 89 yaşına giren Saadet Atlı’ya doğum günü sürprizi yaptı01 Şubat 2018 Perşembe 11:58
  • Yenimahalle Belediyesi ve ODTÜ Mezunları Derneği Ankara Gönüllü Takımı “Üniversite-Ev Projesi” kapsamında, 37 öğrenciyi Bowlinge götürdü31 Ocak 2018 Çarşamba 10:51
  • Başkan Yaşar, Belediyenin ilçede yürüttüğü çalışmaları yaz kış demeden denetleyor29 Ocak 2018 Pazartesi 12:10
  • Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türk Eğitim-Sen Ankara 5 No'lu Şube Başkanı Oğuz Şahin ve yönetimini makamında kabul etti29 Ocak 2018 Pazartesi 12:09
  • MKE Ankaragücü, olağan genel kurulunu Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirdi26 Ocak 2018 Cuma 11:44
  • Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Tamer Kırbaç’ı makamında ağırladı25 Ocak 2018 Perşembe 09:43
  • Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu Yenimahalle'de anıldı24 Ocak 2018 Çarşamba 12:43
  • Yenimahalle Belediyesi zabıta ekipleri, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan kağıt toplayıcılara göz açtırmıyor24 Ocak 2018 Çarşamba 11:45
  • Polis Memuru Tugay Can Kızılırmak Anaokulu’nda minik öğrencililer meslekler hakkında bilgi sahibi oldu23 Ocak 2018 Salı 10:30
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim