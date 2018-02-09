Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, BAŞKON'u makamında ağırladı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkent Ankara ve Anadolu Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Akyol, yönetimi ve kadın platformunu makamında ağırladı.

Konuklarıyla uzun uzun Ankara’yı konuşan, Başkent’in daha da gelişmesi ve ilçelerinin de kalkınması için el birliğiyle yapılması gerekenleri değerlendiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ Bu ülke bizim. Doğduğumuz topraklara da doyduğumuz topraklara da sahip çıkmalıyız” dedi.

Ülkemiz birlikte güzel

Kavga etmeden, ayrım yapmadan devletin tüm kurumlarıyla uyum içinde çalışılması ve tüm vatandaşlara eşit hizmet götürülmesi gerektiğinin de altını çizen Yaşar “Yenimahalle’de devlet kurumlarından herhangi birisinin yapmak isteyip de yapamadığı ya da yarım kalan işi yoktur. Aksine önlerini açtım. Bunun meyvesini de Yenimahalle sakinleri topluyor. Ayrıca; hangimiz ne yatırım yaparsak yapalım önceliğimiz yapacağımız iş de halk yararı olmalı. Bütçelerimize kendi paramız gibi sahip çıkmalı öyle harcamalıyız. Kamunun malını yine kamu yararına kullanmalıyız. Başkentimiz için ülkemiz için hepimiz taşın altına elimizi koymalı, hep birlikte çalışmalıyız” diye konuştu.