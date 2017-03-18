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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Belediye Başkanlığı görevindeki 8’inci yılını görkemli bir festivalle kutluyor

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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Belediye Başkanlığı görevindeki 8’inci yılını görkemli bir festivalle kutluyor
Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen festivalde; ilçe sakinlerinin hayatını kolaylaştıracak olan tarihi proje Halk Kart’ın da lansmanı yapıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı festival, dolu dolu etkinliklerle Yenimahallelilerin hafta sonuna renk kattı.

Yenimahalle tarihinin en görkemli etkinliklerinden olan 8’inci yıl festivali start aldı. Başkan Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenen festivale; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Genel Başkan Yardımcıları Tekin Bingöl, Haluk Koç, CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök, milletvekilleri, CHP İl Başkanı Adnan Keskin ve yönetimi, CHP İlçe başkanları, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkan Vekili ile Belediye Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, STK yöneticileri, Yaşar’ın ailesi ve Yenimahalleliler katıldı.

Yenimahalle’de hesap günü

Hizmet dolu 8 yıl

HalkKart’ın lansmanı öncesi Başkan Yaşar’ın görev süresince yaptığı birbirinden büyük, halka dokunan projeleri hazırlanan tanıtım filmleriyle gözler önüne serildi.

Çanakkale Zaferi’nin 102’inci yılında şehitleri minnetle anarak konuşmasına başlayan Fethi Yaşar, Yenimahallelileri selamlayarak 8 yılda ilçeye kazandırdığı yatırımları görselleri üzerinden anlattı.

Başkan Yaşar “Yenimahalle halkına hesap vermek için bugün karşınızdayım. 8 yılda yatırımlarımızın ardı arkası kesilmedi. Çünkü her zaman kamunun kaynaklarını kamu yararına kullanmayı ilke edindik. Halka dokunmayan hiçbir çalışmaya imza atmadık. Trilyonlarca borçla devraldığım belediyemizin bugün ne devlet kurumlarına, ne iş yaptığı taşeron şirketlere, ne de personeline tek kuruş borcu, gecikmiş ödemesi yok. Verilemeyecek hesabımız da yok. Ben ticaretten gelen biri olarak kendi paramı harcar gibi bütçemizi planlı kullanıyorum. Yaptıklarımız ortada. Ben ve ekibim sizler için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yenimahalle yapılamaz denilenlere en güzel örnek

Belediye Başkanımız Fethi Yaşar kendisini Yenimahalle’ye adamış, cebini değil Yenimahallelilerin cebini düşünen bir insandır diye konuşmasına başlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “ Biz seçim meydanlarında asgari ücret net bin 500 lira olmalıdır derken parayı nereden bulacaksınız diyorlardı. Bugün bütün belediyelerimizde taşeron işçilerde dahil asgari ücret net en az bin 500 liradır. Yenimahalle’de en güzel örneğidir. Yine belediye başkanlarımıza söyledik özellikle orta gelirlilerin, yoksulların olduğu mahallelerde mutlaka kreş açacaksınız dedik. Alın size en güzel örneği. Biz hiçbir ayrım yapmadan şu mahalle bana az oy verdi fazla oy verdi hizmetleri bölüştürelim demeden hizmet verdik. Biz her kuruşun hesabını vatandaşa verdik. Bu da bizim namus görevimizdir. Aile sigortasını uygulayamazsınız dediler. Onu da belediyelerimizde hayata geçirdik. Yenimahalle Belediyesi de bunlardan biri. Şimdi halk kart uygulaması Yenimahalle’de uygulamaya geçiyor. Bu kartın kaybedeni yok. Herkes kazanacak esnaf, sanayici, işçi herkesin kazandığı sistem. Belediye Başkanımızı ve ekibini kutluyorum” dedi.

Başkanlık sistemini de eleştiren Kılıçdaroğlu “ Oylayacağımız şey basit. Her şeye egemen olan tek adam yönetimi mi olsun? Yoksa demokratik parlamenter sistem mi olsun? Oylayacağımız budur. Ben halkın ferasetine ve vatan sevgisine yürekten inanıyorum. 16 Nisan sabahı demokrasi kazanacaktır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Fethi Yaşar, Kılıçdaroğlu’na fahri Yenimahalleli olarak HalkKart verdi.

YENİMEK hünerlerini sergiledi

Gün boyu ardı arkası kesilmeyen etkinlikler kapsamında YENİMEK hocaları da yaptıkları gösterilerle hünerlerini sergiledi.

YENİMEK hocalarının çini sanatından taş bebek yapımına, ebrudan cam üfleme sanatına ve kokulu taş yapımına kadar pek çok branşta yaptıkları gösteriler, Yenimahallelilerin beğenisini kazanırken Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü ve Yüzme Havuzları da Zumba gösterileriyle festivale renk kattı.

Mini konserler mest etti

Festivalde ayrıca Erhan Demir ritim gösterisiyle Ayrıca Savaş Yakupoğlu ve Koray Özer kemençe ve gitar performanslarıyla müzik ziyafeti sundu. Aysel Yakupoğlu ve Evren Çelik ise ayrı ayrı verdikleri mini konserle Yenimahallelileri coşturdu.

Yenimahalleliler alışverişte

Ayrıca; Festival kapsamında HalkKart Projesi’ne destek veren anlaşmalı firmalar da kurdukları stantlarda alışveriş imkanı sunarken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Başkan Yaşar da stantları gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Stantlarda proje kapsamında uygulanacak indirimler hakkında da vatandaşlar bilgilendirildi. Şu ana kadar Yenimahalle’de ikamet eden veya çalışan 50 bin yurttaşa HalkKart ulaştırılırken, 510 firma da indirimleriyle projeye destek veriyor.

Muhtarlardan Yaşar’a 8. yıl jesti

Öte yandan; Yenimahalle Muhtarlar Derneği de Başkan Yaşar’ı yalnız bırakmadı. 8 yıldır ilçenin her bir mahallesiyle ayrı ayrı ilgilendiği için Başkan Yaşar’a teşekkür eden dernek yönetimi 8. Yıl anısına pasta keserek jest yaptı.

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