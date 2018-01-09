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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Cumhuriyet Halk Partisi Yenimahalle İlçe Kadın Kolları’nın 11’inci Olağan Kongresi’ne katıldı

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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Cumhuriyet Halk Partisi Yenimahalle İlçe Kadın Kolları’nın 11’inci Olağan Kongresi’ne katıldı
Yaşar, kadınların özgürleşmeden demokrasi ve medeniyetin bir ülkeye gelmesinin mümkün olmadığını belirterek, “Kadınlar eziliyorsa, istismara uğruyorsa, ikinci sınıf insan muamelesi görüyorsa o ülkeye..

Yaşar, kadınların özgürleşmeden demokrasi ve medeniyetin bir ülkeye gelmesinin mümkün olmadığını belirterek, “Kadınlar eziliyorsa, istismara uğruyorsa, ikinci sınıf insan muamelesi görüyorsa o ülkeye demokrasi de gelmez, medeniyet de gelmez. Bu nedenle ülkemizin geleceği için en çok kadınlar çalışmalı. Kadınlar ilerlemiyorsa demokrasi de ilerlemez” dedi.

Yenimahalle Belediyesi’nin ev sahipliğinde Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen kongrede, Yenimahalle İlçe Kadın Kolları Başkan adayı olaniki isim; Emine Erkoç ve Şaziye Aydoğan, “Sonuç ne olursa olsun hep birlikte el ele çalışacağız” mesajı verdi. Yenimahalle İlçe Kadın Kolları’nın olağan kongresinde ipi, Şaziye Aydoğan göğüsledi.

Kadınlar hakları için erkeklerden daha çok çalışmalı

Kongrenin iki adaya da hayırlı olmasını dileyen Başkan Yaşar, “Kongrenin hem Yenimahalle’de, hem Ankara’da, hem de Türkiye’de kadınlarımızın sorunlarının çözülmesine büyük katkıda bulunmasını yürekten diliyorum. Bir yandan kadın cinayetleri, istismarlar ve şiddet artmış durumda. Kadının ne giyeceğine, nasıl oturacağına, nasıl okuyacağına, sosyal hayatta nasıl yaşayacağına ve çalışacağına müdahale ediliyor. Hâlbuki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları henüz Avrupa ülkelerinde bile kadın hakları yokken ülkemizde kadınlara seçme ve seçilme hakkı verdi. Bu ülkede eğer demokratik laik Cumhuriyetin ilkelerini daha ileri götüreceksek kadınlarımız hakları konusunda daha çok çalışmalı” dedi.

“Kadının çalıştığı yerde disiplin, saygı ve sevgi olur”

Kadınların çalışma hayatına çok önemli katkılar sağladığına da vurgu yapan Yaşar, “Bakın Yenimahalle Belediyesi’nde en önemli müdürlükler kadınlar tarafından idare ediliyor, çok da başarılılar. Kadının çalıştığı yerde disiplin, saygı ve sevgi olur. Onun için kadınlarımıza ihtiyacımız var. Bugün kadın kolları başkanlığı için iki adayımız olduğunu görüyoruz. Kim kazanırsa kazansın, Cumhuriyetin İlçesi Yenimahalle’de hep beraber Cumhuriyetin altı oklu bayrağını dalgalandıracağız. Bunun kazananı kaybedeni olmayacak. Birliğimizi beraberliğimizi, parti içerisindeki sevgimizi her zaman koruyacağız” diye konuştu.

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