Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, engelli derneklerine destek vermeye devam ediyor

“Engellilere hayatı sevdirmek hepimizin görevi” diyen Yaşar, son olarak Başkent Otizm Derneği’ne kucak açtı.

Dernek Başkanı Zehra Hasgül ve dernek yöneticilerini makamında misafir eden Yaşar, derneğin taleplerini dinleyerek destek sözü verdi.

“En hassas olmamız gereken konu”

Yenimahalle Belediyesi’nin engelleri kaldıracak her projeye destek vermeye hazır olduğunu ifade eden Yaşar, “Hem devletin hem de yerel yöneticilerin en hassas olması gereken konu, engelliler konusu. Biz belediye olarak bu konuda epey yol aldık. Engelliler birimini kurarak ilçemizde engellileri tespit ettik, böylece şimdiye kadar 7 bin kişiye ulaştık. Yenikart projemizde engelli ailelerimize öncelik tanıdık. Zihinsel engelli vatandaşlara aile ortamını aratmayacak huzurlu bir yaşam sunmak için Beyaz Karanfiller Yaşam Merkezi’ni hayata geçirdik. 2 bin 677 metrekare alan üzerine kurulan ve Türkiye’de ikinci bir örneği bulunmayan merkez, engellilere sıcak bir yuva, ailelerine de umut oldu. Ampute, Görme Engelliler statlarını ilçemize kazandırdık. İlçemizdeki özel eğitim, mesleki eğitim vurmalı çalgılar odası kazandırarak engelli öğrencilerimizin müzikle enerjilerini atmalarına katkı sunduk. Çeşitli engelli derneklerine yer verdik. Size de elimden gelen desteği vermeye hazırım. Sıkıntıyı biliyorum, bildiğim için de destek vermek isterim. Bizler onun için buradayız. Düzgün uygun projelere katkı sunmaya hazırım” diye konuştu.

“Otizmli çocuğum var dünyanın en mutlu annesiyim”

Ziyarette otizmli çocuklara özgüven ve yetenek kazandırmanın önemine dikkat çeken Dernek Başkanı Hasgül, “13 yaşında otizmli bir oğlum var ve dünyanın en mutlu annesiyim. Oğlum masa tenisinde lisanslı sporcu. Branşında İç Anadolu bölge ikincisi olarak gümüş madalya kazandı ve Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Annelerin otizmli çocuklarını spora yönlendirmeleri, onlara yetenek kazandırmaları, özgüven aşılamaları çok önemli” dedi.

“215 bin otistik çocuktan 11 bini eğitim alabiliyor”

Derneğin hemen hemen bütün üyelerinin otistik çocuğu olduğunu ifade eden dernek yetkilileri otizmde eğitimin önemine dikkat çekerek “Maalesef yeterli destek alamıyoruz. Daha çok aileye ulaşmak, daha çok insanı bilinçlendirmek istiyoruz. Otizm de eğitimle engeller büyük ölçüde kalkıyor. Fakat 215 bin otistik çocuktan 11 bini eğitim alabiliyor” dedi.

“Otizmli çocukların spora ihtiyacı var”

Otistik çocuklarda biriken enerjinin boşaltılmasının oldukça önemli olduğunun da altını çizen dernek yönetimi, bunun ancak sporla olduğunu ifade ederek Yenimahalle Belediyesi’nin engellilere yönelik hizmetlerini yakından takip ettiklerini söyledi.