Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancıları (GİMAT) esnafını ziyaret etti

Esnaf gezisi öncesi GİMAT idare binasında GİMAT Yönetim Kurulu Başkanı Recai Kesimal ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile kahvaltı yapan Başkan Yaşar, GİMAT'ın geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“Yerinde sayan esnaf başarılı olamaz”

Konuşmasında esnafın ticaret yaparken sürekli bir gelişim halinde olması gerektiğine vurgu yapan Yaşar, “Toptancı esnafı diğer esnaflar gibi gelişen teknolojiyi takip etmeli. Çağa ayak uydurmalı. Yerinde sayan esnaf başarılı olamaz. Bununla ilgili çalışmalar yapılabilir. Biz bu konuda esnafımıza gereken desteği vermeye hazırsız. Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancıları​ bölgemizde bulunan büyük bir ticari alan ve Yenimahalle’de istihdama önemli katkılar sağlıyor. Biz de esnafın sorunlarını en aza indirmek için sürekli çalışmalar yapıyoruz” dedi.

“Ağabeyimiz gelmiş”

Daha sonra Kesimal ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte GİMAT turuna çıkan Yaşar, esnafa hayırlı işler diledi.

Yaşar'ı karşısında gören esnaflar “Ağabeyimiz gelmiş” diyerek Yaşar’ı karşıladı. Yenimahalle’nin Fethi Yaşar sayesinde geliştiğini söyleyen esnaflar, “Yenimahalle çok gelişti. Eski Yenimahalle’den eser yok. Ayrıca bize ağabey gibi davranarak kapısının her zaman bizlere açık olduğunu söyledi. Bir sıkıntımız olduğunda çekinmeden kapısını çalabiliyoruz. Sorunumuzu çözmek için elinden geleni yapıyor. Bugün de bizleri ziyaret etmesi bunun en büyük göstergesidir. O her zaman esnafın yanında biz de onun yanındayız” diye konuştu.

GİMAT Toptan ve perakende satışını aynı çatı altında toplanıyor

Ziyaretin ardından Yaşar, Kesimal ile birlikte toptan ve perakende satışını aynı çatı altında buluşturacak olan GİMAT Gross inşaatını gezdi.