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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü makamında ağırladı

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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü makamında ağırladı
Girne Belediyesi meclis üyelerinin de bulunduğu ziyarette Güngördü, Başkan Yaşar’a ünlü müzisyen Kamran Aziz’in...

Girne Belediyesi meclis üyelerinin de bulunduğu ziyarette Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Başkan Yaşar’a ünlü müzisyen Kamran Aziz’in anısına Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenledikleri 20’inci yıl konserine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

“Daha birçok etkinliğe imza atacağız”

Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu’nu Yenimahalle’de ağırlamaktan gurur duyduğunu belirten Başkan Yaşar da, “Sanatın her dalı, ülkeleri, milletleri birbirine yaklaştıran, farklılıkları ortadan kaldıran, dünyayı güzelleştiren, sınırları ortadan kaldıran, acıları yok eden tek şeydir. Biz Kıbrıslı kardeşlerimizi çok seviyoruz” dedi.

Kanser hastalarına moral verdiler

Ziyaretin ardından Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, misafir olarak konakladıkları Zübeyde Hanım Onkoloji Konuk Evi’nde mini bir konser verdi. Konukevinde kaldıkları 3 gün süre boyunca kanser tedavisi gören hasta ve hasta yakınlarıyla bol bol zaman geçirdiklerini söyleyen müzik topluluğu sanatçıları, çaldıkları enstrümanlarla ve söyledikleri şarkılarla kanser hastalarına moral verdi.

“En son umut ölür”

Hep birlikte Kıbrıslı sanatçılara eşlik eden konukevi sakinleri, doyasıya bir gün yaşadı. Konukevi’nde kanser hastası bir Kıbrıs Gazisi’nin kaldığını öğrenen Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Kıbrıs Gazisi Cemalettin Erten ile tanışarak kendisine minnettar olduklarını dile getirdi ve Erten’i kendisinin misafiri olarak Kıbrıs’a davet etti.

Başkan Güngördü, duygusal anlar yaşadığı buluşmada, “Moralinizi hiçbir zaman bozmayın. Hayata sımsıkı sarılın, kendinize iyi bakın. Sizleri çok iyi anlıyorum çünkü benim de bu hastalıkla mücadele eden akrabalarım var. Ben hepinizin bu hastalığı yeneceğine inanıyorum. Umutlu olun, umudunuz kaybetmeyin. Unutmayın ki en son umut ölür” dedi.

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