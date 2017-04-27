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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, güne Oğuzlar İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencilerinin ziyaretiyle başladı

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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, güne Oğuzlar İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencilerinin ziyaretiyle başladı
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, güne Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan Oğuzlar İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencilerinin ziyaretiyle başladı.

Yerel yönetimler hakkında yerinde bilgi almak için Yenimahalle Belediyesi’ni ziyaret eden öğrencileri, Başkan Yaşar makamında misafir etti.

Oğuzlar İlkokulu Müdürü Dursun Ali Ayhan, Sınıf Öğretmeni Tülay Tozlu Sert ve yaklaşık 20 4’üncü sınıf öğrencisi Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’la bir araya geldi. Öğrencilerin yerel yönetimler konusunda merak ettiklerini tek tek cevaplayan Yaşar, minik konuklarının taleplerini de dinledi.

Karşıyaka’ya değer katacak proje

Öğrencilere Yenimahalle Belediyesi’nin hizmetlerini anlatan Yaşar, Oğuzlar İlkokulu’nun da bulunduğu Karşıyaka Mahallesi’ne yapılacak olan kapalı pazaryeri ve sosyal tesisi hakkında da detaylı bilgi verdi. Karşıyaka Mahallesi’ne kazandıracağı dev tesisin kadın, erkek, genç, yaşlı herkesin buluşma noktası olacağını belirten Yaşar, “Yenimahalle tarihinin en büyük bütçeli projesi olan Karşıyaka Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri'nin yapımına hızla devam ediliyor. Tamamlandıktan sonra bölgenin çehresini tamamen değiştirecek olan tesis, alışılmış pazar yerlerinden farklı olarak haftanın 7 günü vatandaşlara hizmet verecek. 28 bin metrekare kapalı alanıyla vatandaşa hizmet verecek proje içinde YENİMEK kursları, kadın dayanışma merkezi, ikinci bahar lokali, çok amaçlı salon, gençlik merkezi, anaokulu, düğün ve taziye salonları, bay ve bayan spor tesisleri yer alacak. Bu tesis tamamlandığında siz de orada keyifli vakit geçireceksiniz” diye konuştu. 

Öğrencilere nasihatler 

Öğrencilerin isteklerini dinledikten sonra kendisinin de öğrencilerden isteklerini sıralayan Yaşar, “Öğretmenlerinizi iyi dinleyip, derslerinize iyi çalışın. Ülkemizin iyi eğitim almış, aydın gençlere ihtiyacı var. Mutlaka sporun herhangi bir dalıyla ilgilenin. Kavgadan uzak durun, arkadaşlığınızı dostluğunuzu koruyun. Herkesin bir kusuru vardır. Hoşgörülü olun” ifadelerini kullandı.

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