Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun (KAFFED) 8’inci Olağan Genel Kurulu’na katıldı

Tes-İş Sendikası Konferans salonunda gerçekleşen kurulda bir konuşma yapan Başkan Yaşar, “Çerkesler..

Tes-İş Sendikası Konferans salonu nda gerçekleşen kurulda bir konuşma yapan Başkan Yaşar, “ Çerkesler , hem yaşadıkları ülkeleri olan Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlılıkları nedeniyle hem de Kafkaslar ın kartalları olarak tarihsel vatanlarına bağlılıkları ile takdiri hak ederler” diye konuştu.

“Çerkes dostlarımın kalplerindeki sürgün hiç bitmedi”

Yaşar, “Dünyanın dört bir yanına dağılmak zorunda kalmış, sürgünden, acıdan, vatan hasretinden yeteri kadar payını almış olan Çerkes dostlarımın binlerce kilometre ötedeki anayurtları için kalplerindeki sürgün hiç bitmedi ancak sizler de bu vatanın bu toprakların ayrılmaz bir parçası oldunuz. Vatan kaybetmenin, işgalin acısını bilen siz Çerkesler yiğitliklerini ve gözü pekliklerini Kurtuluş Savaşımızdan da esirgememişlerdir. Çerkesler hem yaşadıkları ülkeleri olan Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlılıkları nedeniyle hem de Kafkaslar ın kartalları olarak tarihsel vatanlarına bağlılıkları iletakdiri hak ederler” diye konuştu.

Farklılıklarımız zenginliklerimiz

Çerkes lerin, Türkiye Cumhuriyeti’nin asli mensupları olduğunu belirterek, Kurtuluş Savaşı’nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e büyük destek olduklarının da altını çizen Yaşar, “Ben bu ülkenin kuruluş değerlerine sonuna kadar bağlı ve bu değerlerin korunması gerektiğine yürekten inanan bir yerel yönetici olarak bugün aranızdayım. Benim inandığım değerler her türlü emperyalizmi reddeder, milli iradenin her türlü iradenin üstünde olduğuna, demokrasiye, kültürel çeşitliliğe, misakı milli sınırları içinde yaşayan herkesi Türkiye Cumhuriyeti’nin birinci sınıf vatandaşı olarak görmeyi, farklılıkları ise zenginlik olarak kabul eder. Çerkesler bu ülkenin asli evlatlarıdır. Çerkesler hem asli vatandaşlarımızdır hem de zenginliğimizdir” diye konuştu.

Çerkes dili ve kültürü tehlike altında

KAFFED Başkanı Yaşar Arslankaya ise, eşsiz bir dil, kültür ve yaşam biçimi olan Çerkeslerin bugün dilinin, kimlik ve kültürünün yok olma tehlikesi altında olduğunu hatırlatarak, her toplum gibi Çerkeslerin de kendi kimliğini koruma, dilini ve kültürünü yaşatma hakkı bulunduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nden beklentilerini de konuşmasında söyleyen Arslankaya, "Temel hak ve özgürlükleri esas alan insana saygılı bir anayasal zemin sağlanmalı, kimlik ve kültürel haklar güvence altına alınmalı, anadilde eğitim yaşama geçirilmeli, TRT tarafından Çerkeslerin TV ve radyo yayınları yapılmalı, Çerkes kültürüne yönelik sivil toplum kuruluşları desteklenmelidir. Soykırım tanınmalı ve dönüş hakkı desteklenmelidir. Kuzey Kafkasya Cumhuriyetleri ile ilişkiler güçlendirilmeli ve Abhazya ve Güney Osetya tanınmalı, bu ülkelere doğrudan ulaşım hakkımız güvence altına alınmalıdır" dedi.

Konuşmaların ardından tek liste ile girilen seçimde, Yaşar Arslankaya ve ekibi yeniden yönetime getirildi.