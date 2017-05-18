Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Otonomi’yi ziyaret ederek incelemelerde bulundu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal ve Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu ile birlikte otomotiv, ticaret ve yaşam merkezi Otonomi’yi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç ve yönetim kurulu üyeleri ile Erkoç’un makamındaki görüşen Başkan Yaşar, tesisin kapasitesi ve işleyişi ile ilgili bilgiler aldı.

Ankara’ya örnek bir tesis

Otonomi’nin düzen ve temizliği ile Ankara'ya örnek güzel bir tesis olduğunu ifade eden Yaşar “Özellikle araçların yerleşimi, peyzaj ve mimarinin uyumu dikkat çekiyor. Bu tesisin faaliyete geçmesinde emeği olanları kutluyorum. Bundan sonraki süreçte de güçlü bir yönetim ile otonomi daha da büyüyüp gelişecektir. Biz de projeyi başından beri takip ettik ve destekledik. İlçemiz sınırları içinde faaliyet gösteren ikinci el firmalarının İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda Otonomi’ye taşınması sürecinde gerekli takip ve işlemleri yürüttük. Şu anda adli süreci devam eden firmalar var, takip etmekteyiz. Yargı kararları açıklandıktan sonra ivedilikle uygulama noktasında üzerimize düşenleri yerine getireceğiz. Tüm Ankaralıları bu tesise davet ediyorum. Keyifli bir şekilde gezerek istedikleri araçları bulabilirler” dedi.

Yönetim binası ve güvenlik merkezinde de incelemelerde bulunan Yaşar, merkezde bulunan bazı firmaları ziyaret ederek esnafla sohbet etti ve showroomlarda incelemelerde bulundu. Tesisteki yiyecek, içecek ve yaşam alanlarını da gezen Yaşar’a Otonomi yöneticileri de eşlik etti.

“Başından beri destekçimiz”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aydın Erkoç da “Sayın Belediye Başkanımız projenin başından beri bize destek vermekte, takip etmekte. Bölgelerindeki işyerleri ile ilgili gerekli hassasiyet ve çalışmaları yürüttükleri için ve nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.