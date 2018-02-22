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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Sokağa inmeden belediye başkanlığı yapılmaz”

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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Sokağa inmeden belediye başkanlığı yapılmaz”
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yerel yöneticilerin makamda oturarak değil sokakta çalışarak vatandaşların..

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yerel yöneticilerin makamda oturarak değil sokakta çalışarak vatandaşların yaşamaktan mutlu olduğu kentler inşa edebileceğini söyleyerek, “Sokağa inmeden, vatandaşlarla birebir görüşmeden daha mutlu insanlar ve daha yaşanabilir kentler inşa edilemez” dedi.

Başkan Yaşar, Beştepe, Gazi ve Emniyet Mahallelerini ekibiyle birlikte karış karış gezerek esnafı, taksi duraklarını ve mahalle muhtarlarını ziyaret etti. Yenimahalle’de devam eden projelerin yanı sıra yeni yapılacak yatırımlar hakkında vatandaşlara bilgi vererek görüş ve önerilerini alan Yaşar, mahalle sakinlerinin eksiklerini de yerinde tespit etti.

Yaşar’dan birlik mesajı

Esnafın çay ikramını da geri çevirmeyen Yaşar, hemen her iş yerinde çayını yudumlayıp birlik, beraberlik mesajı vermeyi de ihmal etmedi. Yaşar, “Yaklaşık 9 yıldır Yenimahalle'de çalışma arkadaşlarım ile birlikte insan odaklı hizmet anlayışını sürdürüyor, sizlerin ihtiyaç ve taleplerine yönelik hizmetler yapıyoruz. Altyapıdan çevreye, sosyal hizmetlerden kültür ve sanata kadar Cumhuriyetimizin Başkentine yakışır hizmetleri ve projelerimizi hayata geçireceğiz. Halkımızın bize verdiği emaneti, her şeyden üstün bilerek, büyük titizlikle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Ancak ülkemizin aydınlık yarınları için hepimize düşen görevler var.  Birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeli, kimseyi ötekileştirmeden farklılıklarımızı zenginlik sayarak kenetlenmeliyiz. Ülkemizi bölmeye, böldürmeye çalışanlara karşı dimdik beraber mücadele etmeliyiz” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği Yaşar, fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar tarafından da sık sık durduruldu. Gençlerin ve çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yaşar, derslerine iyi çalışmaları konusunda nasihatte de bulunmayı ihmal etmedi.

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