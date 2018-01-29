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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türk Eğitim-Sen Ankara 5 No'lu Şube Başkanı Oğuz Şahin ve yönetimini makamında kabul etti

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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türk Eğitim-Sen Ankara 5 No'lu Şube Başkanı Oğuz Şahin ve yönetimini makamında kabul etti
Eğitim sisteminin konuşulduğu ziyarette, Başkan Yaşar konuklarına belediye olarak eğitim alanında gerçekleştirdikleri çalışmalarından bahsetti.

Okullarımızda banyo perdeli tuvaletler vardı

Sadece Yenimahalle’deki devlet okullarının fiziki şartlarının diğer ilçelere nazaran daha iyi durumda olduğunu belirten Yaşar, Yenimahalle Belediyesi olarak okullara büyük destek verdiklerini söyledi. Her yıl okulların ihtiyaçlarını belirlediklerini ve önem sırasına göre tadilat, boya badana, çevre düzenlemesi yaptıklarını söyleyen Yaşar, “İlçe genelinde devlet okullarımızın tadilatlarını, çevre düzenlemelerini yapıyoruz, eksikliklerini imkanlar ölçüsünde gidermeye çalışıyoruz. Amacımız devlet okullarının özel okullarla aynı şartlarda, sağlıklı ortamlarda öğrencilerimizi yetiştirmesidir. İlk göreve geldiğimde okulları tek tek gezdim. Banyo perdesi takılmış tuvaletleri olan okullar gördüm. O zaman karar verdim Yenimahalle gibi metropol bir ilçeye yakışmayan hiçbir durum okullarımızda yaşanmayacak diye. O günden beri de tüm eksikleri gidermeye çalışıyoruz ve çok yol kat ettik.”

Üniversite ve liseye hazırlık kursu veriyoruz

Eğitim alanında da çok yol kat ettiklerini de dile getiren Başkan Yaşar, “Hem üniversiteye hem de liseye hazırlanan öğrencilerimize Eğitime Destek Projesi kapsamında derslerine yardımcı ücretsiz kurslar açtık. Açamaya da devam edeceğiz. Aynı zamanda anaokullarımızla çocuklarımızı küçük yaştan itibaren donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlıyoruz. Engelli çocuklarımıza derslikler açtık. Evrensel Değerler Çocuk Müzesi ile hayvan ve doğa sevgisi konusunda yavrularımızı bilinçlendiriyoruz. Eğitim sistemindeki çarpıklıklar yüzünden gençlerimizin geleceği kararıyor. Üniversitelerden mezun olan gençlerimiziş bulamıyor. Bu çarpık eğitim sistemimizden ileri geliyor” diye konuştu.

Şahin de, “Yenimahalle eğitim alanında gerçekten çok gelişti. Bu gelişimin Türkiye’deki eğitim sisteminde de başarılmasını umut ediyorum. Eğitim sistemi geliştirilebilir, ama sistemin değişmesi yanlıştır” dedi.

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