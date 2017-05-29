Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar Türkiye Barolar Birliği'ni ziyaret ederek Fevzioğlu'na hayırlı olsun dileklerini iletti

TBB 34’üncü Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa seçilen Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu'nu ziyaret eden Yaşar, Feyzioğlu ve yönetiminin yeni dönemde de güzel işler yapacağına inancının tam olduğunu söyledi.

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ’nın da katıldığı ziyarette, TBB Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Özbek, TBB Sayman Yönetim Kurulu Üyesi Av. Sabri Erdal Güngör ve Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Şakir Uzun, Av. Gültekin Uzunalioğlu, Av. Ali Elibol ile Disiplin Kurulu Başkanı Av. Uğur Uzer hazır bulundu. Başarılar diledi Yeni yönetimi ve önceki dönemde başarılı çalışmalar yaparak yeniden başkan seçilen Feyzioğlu'nu tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Yaşar, Türkiye'ye faydalı hizmet veren kurumlardan birinin Ankara Barosu olduğunu söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Metin Feyzioğlu' da Yaşar’a teşekkürlerini sunarak, yeni dönemde de güzel işler yapmaya devam edeceklerini söyledi.