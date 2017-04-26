Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar TÜSİAV’dan ödül aldı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı Verimlilik Platformu tarafından düzenlenen “Verimlilik Ödül Töreni”ne katıldı.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Toplantı Salonu’nda düzenlenen gecede siyaset, sanayi, medya ve iş dünyasından çok sayıda davetli bir araya geldi.

Ödüller sahiplerini buldu

Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı Verimlilik Platformu’nun 2017 yılı En Verimliler Ödülleri sahiplerini buldu. TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak ve TÜSİAV Verimlilik Platformu Başkanı Kutlu Tamay’ın ev sahipliğinde düzenlenen gecede; En Verimli Eğitim Kurumundan, En Verimli Sivil Toplum Kuruluşuna, En Verimli Sağlık Kuruluşundan, En Verimli İşadamına ve İşkadınına, En Verimli Erkek ve Kadın İşçiye kadar yılın en verimlileri ödülleri ile buluştu.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da “Veli Sarıtoprak Özel Ödülüne’’ layık görülen isim oldu.

Ödülünü alan Başkan Yaşar “Verimlilik önemli. Artık ülkeler de şirketler de aileler de kaynakları zor buluyor. Kaynaklarını verimli kullanan devletler, şirketler, hatta belediyeler ayakta kalacaktır. Yenimahalle’de her vatandaşımızın yaşamaktan mutlu olduğu bir kenti oluşturmak için 8 senedir durmadan çalışıyoruz. Her kuruşu harcarken halkın menfaatini düşündüm. Buna büyük özen gösteriyorum. Tüm yönetenler buna özen gösterirse, kaynağı verimli kullanırsa Türkiye’nin kaynaklarının da herkese yeteceğine yürekten inanıyorum” dedi.

Yaşar gecede “En Verimli Eğitim Kurumu” ödülüne laik görülen Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş’e TÜSİAV adına ödülünü verdi.