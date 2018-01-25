Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Tamer Kırbaç’ı makamında ağırladı

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yaşar, Kırbaç’a hayırlı olsun dileklerini sunarak, yeni görevinde başarılar diledi.

Belediye Başkanlığı görevine geldiği günden beri eğitime büyük bütçeler ayırdıklarının altını çizen Yaşar, Kırbaç’a Yenimahalle Belediyesi’nin 9 yılda eğitime yaptığı yatırımlardan bahsetti.

“Çocuklarımıza yaptığımız her şey geleceğe yatırımdır”

Yaşar, “Yenimahalle’de eğitimle ilgili güzel çalışmalar yaptık. Okullarımıza ciddi yardımlar yapıyoruz.Amacımız devlet okullarının fiziki şartlarını özel okullar seviyesine getirmek. İstiyoruz ki devlet okullarında okuyan çocuklarımız da özel okulda okuyan çocuklarımızla aynı imkanlara sahip olsun. Sağlıklı, temiz ortamlarda eğitim görsün” dedi.

Yenimahalle’nin çok geliştiğini de belirten Yaşar, “9 sene önceki Yenimahalle ile bugünkü Yenimahalle çok farklı. İlçemiz çok gelişti çok değişti. Ama bu değişim sadece fiziksel, sosyal ve kültürel açıdan olmadı. Eğitim alanında da çok yol kat ettik. Yenimahalle’den başarılı öğrencilerimiz çıkıyor. Bu da bize gurur veriyor. Bu başarıları daha da katlamak için hem üniversiteye hazırlanan hem de liseye hazırlanan öğrencilerimize Eğitime Destek Projesi kapsamında derslerine yardımcı ücretsiz kurslar açtık. Açamaya da devam edeceğiz. Aynı zamanda anaokullarımızla çocuklarımızı küçük yaştan itibaren donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlıyoruz. Engelli çocuklarımıza derslikler açtık. Evrensel Değerler Çocuk Müzesi ile hayvan ve doğa sevgisi konusunda yavrularımızı bilinçlendiriyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onlara yaptığımız her şey geleceğe yatırımdır” diye konuştu.

“Okullarımız gayet güzel”