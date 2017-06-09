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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a “Sivil Toplum Dostu Beratı” verildi

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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a “Sivil Toplum Dostu Beratı” verildi
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, iş adamları sanayiciler ve sivil toplum kuruluşlarının başkanlarını iftar sofrasında bir araya getirdi.

Yenimahalle Belediyesi VİP Salon’da düzenlenen iftarda; STK’lara ve iş dünyasına desteği ile “Sivil toplumun abisi” olarak anılan Başkan Yaşar’a, eş başkanlığını Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ve TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak’ın yaptığı Üniversite – İş Dünyası İşbirliği Platformu tarafından “Sivil Toplum Dostu Beratı” verildi.

Başkan Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenen iftara ASO Başkanı Nurettin Özdebir, TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, GGYD Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Allıoğlu, OSİAD Başkanı Ahmet Kurt, ORSİAD Başkanı Nedret Yener, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe ve Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

“Devlet hepimizin devleti”

Konuklarını Yenimahalle’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirlerine teşekkür eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Beni bu berata layık görenlere minnettarım. Ben de sizlerden biriyim. İş hayatıma manifaturacılıkla başladım. Belediye Başkanlığı görevime kadar askere gitmek, vergi vermek gibi işler dışında devletle işim olmadı. Bildiğim ve emin olduğum şey de bu ülkenin refahı, aydınlık yarınları için en önemli nokta üretmektir. Üretenin desteklenmesi, ülkede istihdam yaratanlara arka çıkılması gerekiyor. Devlet hepimizin devleti. Tüm çabam bu ülkenin karanlık günleri tekrar yaşamaması içindir. İlçemizde bir berber açılsa bile açılışına gitmeye çalışıyorum ki 3, 5 kişiye ekmek kapısı olacak diye. Bu devlete hep birlikte kardeşlik, birlik, beraberlik duyguları ile sahip çıkmalıyız” dedi.

“Yaşar sıkı bir sivil toplumcudur”

Başkan Yaşar’la dostluklarının başladığı yıllar öncesine giderek anılarını anlatan TÜSİAV Başkanı Sarıtoprak Bakan Yaşar’a beratını takdim ederek kısa bir konuşma yaptı. Sarıtoprak “Yaşar sıkı bir sivil toplumcudur. Sivil toplumu yaşamış, sıkıntısını derdini bilen biridir. İş dünyasına, bizlere kapılarını her zaman sonuna kadar açmış, tüm çalışmalarımızda bizlere destek olmuş, iş birliği yapmıştır. Bu berat en çok ona yakışıyor” diye konuştu.

Yaşar’a övgü dolu sözler

ASO Başkanı Nurettin Özdebir de “Başkan Yaşar yüceldikçe küçülen bir insan.  Yenimahalle’ye çok büyük katkıları oldu, ilçenin adeta çehresi değişti. Yetmedi benim görevimdi, değildi demedi kurumların da ihtiyaçlarına kol kanat gerdi. Yetmedi iş dünyasından da geldiği için iş dünyasına desteklerinin ardı arkası kesilmedi. En büyük mutluluğu halka hizmet olan Başkan Yaşar’a çok büyük saygı duyuyorum” dedi.

GGYD Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Allıoğlu ise “Başkan Yaşar’ın çok fazla şapkası var. Hem siyasetçi, hem iş adamlığı, hem sivil toplumculuk, hem belediyecilik şapkası var. Bütün bunların hepsinde de başarılı olduğunu seçimlerde gördük. Güçlü olduğu bölgeler elinden alındığı halde oylarını arttırarak yeniden seçildi. Bunun adı başarıdır. Kendisini tanıdığım için çok memnunum. Yolu açık olsun” diye konuştu.

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