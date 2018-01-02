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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'dan minibüs esnafına destek sözü

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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'dan minibüs esnafına destek sözü
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, dinlenebilecekleri ve bir araya gelebilecekleri bir durak isteyen minibüsçülere, uygun yer bulunursa durak yapılacağına dair söz verdi.

Yenimahalle Demetveler Minibüs Durağı Başkanı Murat Kütükçü ve minibüsçüler Başkan Yaşar’ı makamında ziyaret etti.

Minibüsçülerin yaşadığı sıkıntıların konuşulduğu ziyarette, çalışma şartlarından bahseden Kütükçü, Yaşar’dan dinilebilecekleri ve çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelebilecekleri bir durak istedi.

“Üstümüze düşen görevi yaparız”

Minibüsçülerin problemlerini çözmede elinden gelen tüm desteği vermeye hazır olduğunu belirten Yaşar da, “Sizin sorunlarınız bizim sorunlarımız. Ben sizin haklarınızı her zaman koruyorum. Sizler de vatandaşlarımıza her zaman saygılı olun, güler yüzle yaklaşın. Siz vatandaşlara hizmet edin, biz de sizlere hizmet edelim. Halkı rahatsız etmeyecek ama sizleri de rahatlatacak bir durak yapılmalıdır. Yenimahalle sınırları içerisinde uygun bir yer bulursanız biz de üstümüze düşen görevi yapmaya hazırız. Biliyorsunuz ki Yenimahalle Belediyesi olarak ilçedeki taksi duraklarını yeniden inşa ederek hem kent estetiği açısından taksi duraklarını bir standarda kavuşturduk hem de vatandaşı taşıyan taksici esnafının daha rahat ve modern koşullarda çalışmasına imkanı sağladık. Sizler için de elimizden geleni yaparız” dedi.

Minibüsçüler mağdur

Durak Başkanı Kütükçü ise “Bizler mağduruz. Saat 6.30’dan sonra çalışamıyoruz. Durak sıkıntımız var, sizin bize destek olmanızı istiyoruz. Şentepe’de bir durağımız olursa çok iyi olur” diye konuştu.

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