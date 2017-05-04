Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'dan MKE Ankaragücü'ne tebrik ziyareti

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Vekili Mehmet Kartal ve Spor Kulübü Başkanı Kıvanç Hürdoğan ile birlikte şampiyonluk kupasını kaldıran MKE Ankaragücü'nü ziyaret etti.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu ilan eden MKE Ankaragücü'nün Beştepe tesislerine giderek Kulüp Başkanı Mehmet Yiğiner ve yöneticileri tebrik eden Yaşar “Ankaragücü’müzün sıkıntıları var, zorluklar çekiyor ama azim olduktan sonra aşılamayacak engel yok. Başarılı bir ekipsiniz. Bu başarıya destek vermeye geldim. Benim önerim her belediye bütçesinin binde yarımını Ankaragücü’ne versin. Ben vereceğim” dedi.

Bütçeden pay verilmeli

“Ben de dahil kimse verdiği desteği cebinden vermiyor” diye devam eden Yaşar, “Ankara’nın simgesi olan Ankaragücü’ne hepimizin sahip çıkması gerekiyor. Devletin parasını devletin kulübüne veriyoruz. Yapılması gereken bu kulübün hak ettiği yere gelmesidir. Haymana Haymana’nın gücü kadar, Yenimahalle Yenimahalle’nin gücü kadar, Büyükşehir Büyükşehir’in gücü kadar tüm belediyeler destek vermeli. Yapılan yardımların da yönetimle ilişkilendirilmesini doğru bulmuyorum. Siyasetin spora girmemesi gerek. Buna yürekten inanıyorum. Herkesin bir dünya görüşü var. Seyircinin de farklı görüşü olabilir, futbolcunun da, yöneticinin de. Dolayısıyla MHP’li belediye de, CHP’li belediye de, AKP’li belediye de böyle bir projeyle takıma destek verecektir” diye konuştu.

Desteğiniz örnek oldu

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kulüp Başkanı Mehmet Yiğiner de “İlk yardımı yapan, meclisten çıkarttığınız kararla öncü ve tüm belediyelere örnek belediyesiniz. Kulübüm adına teşekkür ediyorum” dedi.