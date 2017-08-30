Yenimahalle Belediye Başkanlığı Koşusu'nun 18’incisi düzenlendi

Günün 7’inci koşusu olan Yenimahalle Belediye Başkanlığı Koşusu’nda 5 İngiliz tayının kıran kırana mücadelesi nefes kesti. Yoğun ilgi gören yarışı Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal da izledi.
Çim pistte kıran kırana mücadele
Alla Turca, Macadamıa, My Soul, Zümrüthan ve Landlady isimli atların kıyasıya rekabetini tezahüratlarla tribünden izleyen seyirciler, Zümrüthan ve Alla Turca’nın 2200 metrelik çim pistte ki çekişmeli mücadelesini dikkatle izledi.
Yarış sonunda birinci Zümrüthan adlı at olurken, ikinci Alla Turca, üçüncü My Soul, dördüncü Landlady, beşinci ise Macadamıa oldu.
Cafer Güven’e ait Zümrüthan’ın kupasını Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Cafer Güven adına Mehmet Güven’e takdim ederek, tebrik etti.
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