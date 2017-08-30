  • BIST 110.423
  • Altın 145,268
  • Dolar 3,4457
  • Euro 4,1171
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 28 °C

Yenimahalle Belediye Başkanlığı Koşusu'nun 18’incisi düzenlendi

»
Yenimahalle Belediye Başkanlığı Koşusu'nun 18’incisi düzenlendi
Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından 75. Yıl Hipodromu’nda bu yıl 18’incisi düzenlenen Yenimahalle Belediye Başkanlığı Koşusu gerçekleşti.

Günün 7’inci koşusu olan Yenimahalle Belediye Başkanlığı Koşusu’nda 5 İngiliz tayının kıran kırana mücadelesi nefes kesti. Yoğun ilgi gören yarışı Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal da izledi.

Çim pistte kıran kırana mücadele

Alla Turca, Macadamıa, My Soul, Zümrüthan ve Landlady isimli atların kıyasıya rekabetini tezahüratlarla tribünden izleyen seyirciler,  Zümrüthan ve Alla Turca’nın 2200 metrelik çim pistte ki çekişmeli mücadelesini dikkatle izledi.

Yarış sonunda birinci Zümrüthan adlı at olurken, ikinci Alla Turca, üçüncü My Soul, dördüncü Landlady, beşinci ise Macadamıa oldu.

Cafer Güven’e ait Zümrüthan’ın kupasını Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Cafer Güven adına Mehmet Güven’e takdim ederek, tebrik etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yenimahalle Belediyesi’ne ait kurban kesim alanları belirlendi24 Ağustos 2017 Perşembe 10:44
  • ÇEVKO Yenimahalle’ye “Atık Pet Şişe Toplama Kumbaraları” yerleştirmeye başladı23 Ağustos 2017 Çarşamba 10:48
  • Yenimahalle Belediyesi personeline “İlk Yardım Uygulamaları” konulu seminer düzenledi21 Ağustos 2017 Pazartesi 11:14
  • Yenimahalle Belediyesi ile Anadolu Organize Sanayi Bölgesi, istihdam yaratmak için aynı masada buluştu18 Ağustos 2017 Cuma 10:16
  • Yenimahalle Yakacık Kurban Satışı Alanında, Kurban Bayramı telaşı başladı16 Ağustos 2017 Çarşamba 10:35
  • Yenimahalle Belediyespor, Hodonin Turnuvası için Çek Cumhuriyeti yolcusu oldu15 Ağustos 2017 Salı 12:39
  • Yenimahalle Belediyesi YENİMEK kurslarında yeni kayıt dönemi başladı15 Ağustos 2017 Salı 11:58
  • Yenimahalle Karşıyaka Mahallesi’ne değer katacak "Karşıyaka Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi" hızla yükseliyor14 Ağustos 2017 Pazartesi 10:55
  • Başkan Yaşar, 3 Ağustos’ta Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın sonucu hasar alan iş yerini ziyaret etti13 Ağustos 2017 Pazar 11:16
  • Yenimahalle Belediyesi Anaokulları ve Gündüz Bakımevleri 2017-2018 eğitim-öğretim dönemine hazır11 Ağustos 2017 Cuma 10:02
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim