Yenimahalle Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Yenimahalleli tiyatro severleri kahkaha dolu bir oyunla buluşturdu

Usta Tiyatrocu İrfan Kangı tarafından yazılan ve yönetilen “Her Aşk Biraz Komiktir” adlı tiyatro oyunu, Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda sahnelendi.

“Sevgi her şeyin üstündedir”

Gece sonunda oyuncuları tek tek tebrik ederek çiçek takdim eden Yaşar, “Bu oyundan evli çiftlerin, sevgililerin alacağı dersler var. Sevgi sadece sevgililer gününde değil her zaman çok önemlidir. Sevgi her şeyin üstündedir. Sevgi her zorluğun üstesinden gelebilecek ve yaşamı güzelleştirecek tek güçtür” dedi.

Yenimahalle’ye her geldiğimde heyecanlanıyorum

Yenimahalle’ye her geldiğinde çok heyecanlandığını dile getiren İrfan Kangı da “Buraya her geldiğimde çok heyecanlanıyorum. Saatler öncesinden salonu dolduruyorsunuz. Buraya geldiğimiz her oyunda ilgiyle karşılaştık. En çok alkışı hak eden sizlersiniz. Bizim sevgilimiz tiyatro. Sizler içinde öyle ki bu akşamı burada bizlerle geçirdiniz. Yenimahalle’nin tiyatroya ve sanata aşık bir belediye başkanı var. Çok şanslısınız. İyi ki bizi davet ettiler” diye konuştu.

Hande ve İrfan güldürdü

Kangı’nın yanı sıra ünlü oyuncular; Hande Katipoğlu, Begüm Öner, Kerem Poyraz Kayaalp ve Atilla Pekdemir’in de yer aldığı oyunda, büyük bir aşkla evlenen ve daha sonra dış etkenler nedeniyle boşanmaya karar veren Hande ve İrfan'ın hayat hikayesi konu ediliyor. İkilinin hakim karşısında yaşadıkları tatlı çekişmelerle kahkahaya boğulan Yenimahalleliler, oyuncuları ayakta alkışladı.