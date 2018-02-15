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Yenimahalle Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü engelli çiftler ile karşıladı

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Yenimahalle Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü engelli çiftler ile karşıladı
Engelli çiftlerin 14 Şubat Sevgililer Günü’nü ölümsüzleştirmek amacıyla bir kutlama programı düzenleyen Yenimahalle Belediyesi düzenlediği etkinlikte 100 engelli çifti buluşturdu.

“Sevmeye ve sevilmeye engel yoktur”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar, Başkan Vekili Mehmet Kartal ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Boran da engellileri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Engelli çiftleri Yenimahalle’de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Yaşar, “Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aydınlık yolunu takip ederek hiç kimseyi ayırt etmiyoruz. Tüm vatandaşlarımız Türkiye Cumhuriyetinin eşit yurttaşıdır. Bizim nazarımızda engelli yurttaşlarımızın sağlıklı yurttaşlarımızdan farkı yoktur. Sizlerin sevgi ve azimle birçok engeli nasıl aştığınıza tanık oldum. Sizlerle gurur duyuyorum” dedi.

Canlı müzik eşliğinde dans ettiler

Konuşmanın ardından Yaşar hayranı engelli çift, organizasyon için Yaşar’a teşekkür ederek çiçek hediye etti. Çiftle birlikte 14 Şubat pastasını da kesen Yaşar, tüm davetlilere iyi eğlenceler diledi.

Her ayrıntının ,düşünüldüğü yemekli etkinlik, canlı müzik eşliğinde devam etti. Birbirinden güzel müziklerle dans eden çiftler, doyasıya eğlendi.

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