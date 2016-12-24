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Yenimahalle Belediyesi 2 yeni anaokulunu daha hizmete açmak için gün sayıyor

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Yenimahalle Belediyesi 2 yeni anaokulunu daha hizmete açmak için gün sayıyor
Yenimahalle ilçesi sınırlarında 5 anaokulu ile okul öncesi eğitimi destekleyen Yenimahalle Belediyesi, 2 yeni anaokulunu daha hizmete açmak için gün sayıyor.

Eğitimde her zaman örnek ilçe olan Yenimahalle’de; 80. Yıl, Batıkent, Şehit Yüzbaşı İlker Aydın, Ragıp Tüzün ve Adile Naşit anaokullarına ek olarak Demetevler ve Ergazi Anaokullarında da çalışmalar hızla devam ediyor.

350 çocuğa daha eğitim imkanı

Bin 684 metrekare alan üzerine konumlandırılan Demetevler Anaokulu ve Gündüz Bakımevi’nde 16 çocuk kapasiteli 6 adet derslik, 135 Metrekare oyun salonu, 155 metrekare gösteri salonu 4 adet uyku odası, 140 metrekare yemekhane bulunuyor.

Ergazi Mahallesi Anaokulu ve Gündüz Bakımevi ise 4 bin 200 metrekare alan üzerine 4 katlı olarak tasarlandı. Anaokulu içerisinde; 14 adet derslik, 7 adet uyku odası, doktor, psikolog, öğretmenler odası, çok amaçlı salon, mutfak, yemekhane ve kapalı oyun alanları haricinde çocukların toprakla oynayabilecekleri açık oyun alanları mevcut.

Hale hazırdaki 5 anaokulunda 500’e yakın çocuğu hayata hazırlayan Yenimahalle Belediyesi üç anaokulunun açılmasıyla beraber 350 çocuğa daha eğitimin kapılarını aralayacak.

Bizim işimiz değil demiyoruz

Anaokullarının kısa zaman içinde eğitime başlayacağını müjdeleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Belediye olarak, göreve geldiğimiz günden beri tüm gücümüzle çağdaş, demokrasiye inanan, üretken, sorgulayan bir nesil yaratmak ve eğitim kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz. Biat kültürünü değil, sorgulayan, düşünen ve dünya eğitim sistemine kendisini kabul ettiren bir sistemi Türkiye’de gerçekleştirmek zorundayız. Yerel yönetici olarak bu bizim işimiz değil demiyoruz, eğitime sahip çıkıyor, yeni eğitim yuvaları yapmaya devam ediyoruz” dedi.

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