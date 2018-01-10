Yenimahalle Belediyesi, 20 Kasım 1901’de Selanik’te doğan büyük ozan Nazım Hikmet Ran’ın 116’ıncı doğum gününü özel bir programla kutlayacak

Dünyaca ünlü karikatüristler Nazım’ı çizdi
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde 15 Ocak Pazartesi günü saat 18.30’da Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi içerisinde yer alan Hikmet Çetinkaya Sergi Salonu’nda Nazım Hikmet’i karikatürize eden sanatçıların eserlerinin sergileneceği sergi ile start alacak. Çeşitli ülkelerin ünlü karikatüristleri tarafından çizilen 50 Nazım Hikmet karikatürünün yer alacağı serginin açılışının ardından saat 19.30’da Devlet Tiyatrosu sanatçıları Murat Atak, İpek Çeken, Ferahnur Barut’un anlatıları, Devlet Opera ve Balesi Solist Sanatçıları Arda Aktar, Mehmet Yılmaz, Zeynep Halvaşi’nin yorumu ile Nazım sahneye taşınacak.
Yenimahalleliler Nazım’ı doğum gününde yalnız bırakmayacak
Dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet’in isminin Ankara’nın en büyük kültür ve sanat merkezine vermekten onur duyduğunu dile getiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Bir insan düşünelim ki 116 yaşında olsun. Onu sürenler, ezmeye çalışanlar, yaftalayanlar, iftira atanlar, memleketinden kovanların esamesi bugün okunmasın ama o hiç yaşlanmamış olup yaşadığı ömrü kısa, yaşatılan ömrü upuzun olsun. Nâzım Hikmet bizim dünyaca tanınan, eserleri onlarca dile çevrilen bir gururumuzdur ”dedi.
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