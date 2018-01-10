Yenimahalle Belediyesi, 20 Kasım 1901’de Selanik’te doğan büyük ozan Nazım Hikmet Ran’ın 116’ıncı doğum gününü özel bir programla kutlayacak

Usta şairin adını taşıyan Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek olan doğum günü özel programında “Aslolan Hayattır” adlı sahne gösterisi ve “Nazım Hikmet Karikatür Sergisi” Başkentli sanatseverlerle buluşacak.

Dünyaca ünlü karikatüristler Nazım’ı çizdi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde 15 Ocak Pazartesi günü saat 18.30’da Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi içerisinde yer alan Hikmet Çetinkaya Sergi Salonu’nda Nazım Hikmet ’i karikatürize eden sanatçıların eserlerinin sergileneceği sergi ile start alacak. Çeşitli ülkelerin ünlü karikatüristleri tarafından çizilen 50 Nazım Hikmet karikatürünün yer alacağı serginin açılışının ardından saat 19.30’da Devlet Tiyatrosu sanatçıları Murat Atak, İpek Çeken, Ferahnur Barut’un anlatıları, Devlet Opera ve Balesi Solist Sanatçıları Arda Aktar, Mehmet Yılmaz, Zeynep Halvaşi’nin yorumu ile Nazım sahneye taşınacak.

Yenimahalleliler Nazım’ı doğum gününde yalnız bırakmayacak