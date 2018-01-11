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Yenimahalle Belediyesi, “Afacanın Maceraları” adlı müzikli, danslı çocuk oyununu miniklerin beğenisine sundu

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Yenimahalle Belediyesi, “Afacanın Maceraları” adlı müzikli, danslı çocuk oyununu miniklerin beğenisine sundu
Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda sahnelenen oyunda salonu tıklım tıklım dolduran çocuklar, Afacan ve Tonton adında iki arkadaşın maceralarını izledi.

Çevre, hayvan ve orman sevgisi aşılandı

Oyunda yaramaz ve kararsız Afacan’ın, dürüst ve çalışkan arkadaşı Tonton ile yaşadıkları canlandırıldı.

Sürekli tembellik yapan Afacan’ın çevreyi güzelleştirmek isteyen Tonton ile olan uyumsuzluğunu izleyen çocuklar, çevre, hayvan ve orman sevgisi gibi konularda bilgilendirildi.

Hikâye kitabı dağıtıldı

Oyunun bitiminde tiyatro salonundan mutlu ayrılan miniklere, Yenimahalle Belediyesi tarafından hikaye kitabı da dağıtıldı.

Ayrıca oyun 14, 21 ve 28 Ocak Pazar 13.00’de, 4 Şubat Pazar 13.00’de, 8, 15 Şubat Perşembe 14.00’de, 11 Şubat Pazar 13.00’de ve 13 Şubat Salı 10.00’da da tekrar sahnelenecek.

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