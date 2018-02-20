Sigara başta olmak üzere zararlı alışkanlıklar konusunda vatandaşları bilinçlendiren Yenimahalle Belediyesi, Allen Carr’s Easyway ile birlikte “Sigaradan Nasıl Kurtulursunuz?” adlı bilgilendirme semineri düzenledi.

Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen seminere belediye personeli ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sigara nedir ve niye var?

Program, sigarayı bırakarak hayatına sağlıklı bir şekilde devam eden insanların video gösterisi ile başladı.

Gösterimin ardından katılımcılar Terapist Aydoğan Tantürkü’nün sigaradan kurtulmak için anlattığı yöntemleri dinledi.

İlk olarak sigaranın ne olduğu ve niye var olduğu hakkında açıklamalar yapan Tantürkü, “Sigara dünyanın en büyük firmalarının endüstriyel ürünüdür. High-Tech bir üründür ve bu ürünü ortaya koymak için dünyanın en iyi kimyagerleri ve doktorları çalışır. İçinde 600’den fazla kimya vardır. İlk kullanımdan önce olmayan bir ihtiyaç yaratır. Sizi ortalama saat başı bu ihtiyacı karşılamak zorunda bırakır. Sigara birinci kullanımla sizi bağımlı yapıp, son nefesinize kadar kullandırıp para kazanmak için vardır” dedi.

“Sigara bir tuzaktır”