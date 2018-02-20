  • BIST 115.192
  • Altın 163,003
  • Dolar 3,7785
  • Euro 4,6695
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 12 °C

Yenimahalle Belediyesi, Allen Carr’s Easyway ile birlikte “Sigaradan Nasıl Kurtulursunuz?” adlı bilgilendirme semineri düzenledi

»
Yenimahalle Belediyesi, Allen Carr’s Easyway ile birlikte “Sigaradan Nasıl Kurtulursunuz?” adlı bilgilendirme semineri düzenledi
Sigara başta olmak üzere zararlı alışkanlıklar konusunda vatandaşları bilinçlendiren Yenimahalle Belediyesi, Allen Carr’s Easyway ile birlikte “Sigaradan Nasıl Kurtulursunuz?” adlı bilgilendirme semineri düzenledi.

Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen seminere belediye personeli ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sigara nedir ve niye var?

Program, sigarayı bırakarak hayatına sağlıklı bir şekilde devam eden insanların video gösterisi ile başladı.

Gösterimin ardından katılımcılar Terapist Aydoğan Tantürkü’nün sigaradan kurtulmak için anlattığı yöntemleri dinledi.

İlk olarak sigaranın ne olduğu ve niye var olduğu hakkında açıklamalar yapan Tantürkü, “Sigara dünyanın en büyük firmalarının endüstriyel ürünüdür. High-Tech bir üründür ve bu ürünü ortaya koymak için dünyanın en iyi kimyagerleri ve doktorları çalışır. İçinde 600’den fazla kimya vardır. İlk kullanımdan önce olmayan bir ihtiyaç yaratır. Sizi ortalama saat başı bu ihtiyacı karşılamak zorunda bırakır. Sigara birinci kullanımla sizi bağımlı yapıp, son nefesinize kadar kullandırıp para kazanmak için vardır” dedi.

“Sigara bir tuzaktır”

Sigara kullanımının aslında bir tuzak olduğuna da vurgu yapan Terapist Tantürkü, “Tuzağın yan etkileri çok büyük. Sigara içmek sizi yorgun yapar, uyutmaz ya da uyandırmaz, enerjinizi düşürür,  öksürtür. Ayrıca tüm gün sigara kokarsınız, ağzınızda iğrenç bir tat kalır, hastalıklarınız başlar ve depresyona girersiniz. Bu alışkanlıktan kurtulmak için önce bu işi zihninizde bitirmeniz gerekiyor. Çünkü sigara bağımlılığı %5 fiziksel, %95 ise zihinseldir” diye konuştu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Özgecan Aslan, katledilişinin 3’üncü yılında Yenimahalle’de anıldı12 Şubat 2018 Pazartesi 11:11
  • Yenimahalle Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin Olağan Genel Kurulu’nu OSTİM OSB Konferans Salonu’nda düzenlendi12 Şubat 2018 Pazartesi 10:55
  • YENİMEK kursiyerlerinin Sevgililer Günü Sergisi Podium Alışveriş Merkezi’nde açıldı11 Şubat 2018 Pazar 11:51
  • Başkan Yaşar, Anadolu Bulvarı’na yeni açılan firmaları ziyaret ederek hayırlı işler diledi11 Şubat 2018 Pazar 11:42
  • Yenimahalle Belediyesi’nin yaptığı 5 yıldızlı spor merkezleri ve sosyal tesisler, Yenimahalle halkına sağlıklı bir yaşam vadediyor10 Şubat 2018 Cumartesi 11:45
  • Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, BAŞKON'u makamında ağırladı09 Şubat 2018 Cuma 10:46
  • Yenimahalle Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde 200’e yakın can dosta bakılabilecek08 Şubat 2018 Perşembe 10:49
  • Yenimahalle Belediyesi’nin amatör kulüplere ve sporculara verdiği destek meyvelerini vermeye devam ediyor08 Şubat 2018 Perşembe 10:39
  • Zübeyde Hanım Onkoloji Konuk Evi yurtiçi ve yurtdışından binlerce hasta ve hasta yakınına sıcak yuva oluyor07 Şubat 2018 Çarşamba 11:06
  • Çocuklarda Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite ve Başarısızlık07 Şubat 2018 Çarşamba 11:00
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim