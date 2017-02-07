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​Yenimahalle Belediyesi ana okullarındaki spor odalarında minikler, sağlıklı bir yaşamın temellerini atıyorlar

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​Yenimahalle Belediyesi ana okullarındaki spor odalarında minikler, sağlıklı bir yaşamın temellerini atıyorlar
Yenimahalle Belediyesi bünyesinde hizmet veren ana okulları çağdaş ve kaliteli eğitimle gelecek nesillere ışık tutarken aynı zamanda miniklere sporun önemini de aşılıyor.

Yenimahalle Belediyesi ana okullarındaki spor odalarında yer alan minyatür spor aletlerinde eğlenerek spor yapan minikler, sağlıklı yaşamın temellerini Yenimahalle’de atıyor.

Her gün 45 dakika spor

Çalışan annelere büyük kolaylık sağlayan Yenimahalle Belediyesi’nin tam teşekküllü anaokulları derslikleri, oyun odaları, yemekhaneleri, uyku ve spor odalarıyla Yenimahalleli miniklere hizmet veriyor.

Her ayrıntı düşünülerek inşa edilen anaokullarında spor odaları, miniklerin en çok keyif aldığı mekanlar arasında. Her gün yaklaşık 45 dakika spor odasında vakit geçiren çocuklar, erken yaşta spor alışkanlığı kazanıyor.

Minyatür fitness aletleri

İçerisinde minyatür yürüyüş bandı, airwalker, kondisyonbisikleti, twist, kondisyon küreği gibi fitness aletleri yer alan spor odalarında öğretmenleri gözetiminde spor yapan minikler eğlenceli dakikalar geçiriyor.

Spor yaparak sağlıklı kaldıklarını ve eğlendiklerini söyleyen minikler, aletleri kullanmak için birbirleriyle yarışıyor.

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