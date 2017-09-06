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Yenimahalle Belediyesi Anaokullarında görev yapan öğretmen ve yardımcı personeller “İlk Yardım Uygulamaları” eğitimi aldılar

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Yenimahalle Belediyesi Anaokullarında görev yapan öğretmen ve yardımcı personeller “İlk Yardım Uygulamaları” eğitimi aldılar
Yenimahalle Belediyesi Anaokullarında görev yapan öğretmen ve yardımcı personeller “İlk Yardım Uygulamaları” eğitimlerini tamamlayarak katılımcı belgelerini aldı.

Medical Park Ankara Hastanesi ortaklığında, Batıkent İkinci Bahar Dayanışma Merkezi’nde gerçekleşen eğitimlere, belediyeye ait 5 ayrı anaokulunda görev yapan öğretmen ve personellerin tamamı katıldı. Eğitimin son gününde ise Medical Park Ankara Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Burçin Budakoğlu öğretmenlere katılım belgelerini verdi.

Katılımcılar, Medical Park Ankara Hastanesi Eğitim Geliştirme Uzman Hemşiresi Aslıhan Sönmez tarafından hayvan ısırmaları, boğulmalar, kanama müdahaleleri, yanıklar ve acil durumda ilk müdahale konularında bilgilendirildi.

Öncelikle ilk yardım uygulamasının ne gibi durumlarda yapılmasını gerektiğini belirten Sönmez, “İlk yardım herhangi bir kaza veya hayatı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır. Öncelikle herkesin buna göre hareket etmesi gerekir” dedi.

İlk yardım uygulamasını bilmeyenleri uyardı

İlk yardım uygulamasının öncelikli amacının yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak ve hasta ya da yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek olduğunu da vurgulayan Hemşire Sönmez, ilk yardım uygulamasını bilmeyen kişinin asla hasta ya da yaralıya dokunmaması ve onu kıpırdatmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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