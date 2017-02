Yenimahalle Belediyesi anaokullarındaki minikler, renkli parti ve gösterilerle eğitim alıyor

Her hafta ayrı bir etkinlikle eğlenerek öğrenen minik öğrenciler bu hafta da Batıkent Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda “Uzaylı Ol” partisinde buluştu.

Gezegenler, yıldızlar ve güneş sisteminin anlatıldığı partide öğrenciler, hem farklı bir deneyim yaşadı hem eğlendi hem de yeni bilgiler edindi.

Belediyeye ait 80. Yıl, Şehit İlker Aydın, Batıkent, Ragıp Tüzün ve Adile Naşit Anaokullarında eğitim gören öğrencileri bir araya getiren uzaylı ol partisi, gökyüzünü anlatan videolar ve görsellerin sunumuyla başladı.

Astronotlar sahnede boy gösterdi

Sunumun ardından müzikler eşliğinde uzaylı dansıyla coşan çocuklar kendi tasarladıkları uzaylı kıyafetleri ile mini bir defile yaptı. Birbirinden farklı tasarımları ile sahnede boy gösteren çocuklar, soyut bir kavram olan uzayı, bu gösterimle somutlaştırırken, öğrendiklerini de bu şekilde daha kalıcı hale getirdi.

Sahnede palyaço ablaları ve öğretmenleriyle eğlenen çocuklar, son olarak izledikleri uzay ve gezegenleri anlatan çizgi filmi izleyerek okullarına yeni bilgilerle döndü.

Eğitimin her kademesinin ayrı ayrı önemli olduğunu söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Okul öncesi eğitimin yeri ayrıdır. Biz ilçemizde eğitim yatırımlarına her zaman çok ciddi bir bütçe ayırıyoruz. Her şeyin başı eğitim diye düşünüyoruz. İnşallah görev süremiz içerisinde ilçemize yeni anaokulları kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.