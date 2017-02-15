  • BIST 87.882
  • Altın 145,205
  • Dolar 3,6799
  • Euro 3,8919
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 9 °C

Yenimahalle Belediyesi anaokullarındaki minikler, renkli parti ve gösterilerle eğitim alıyor

»
Yenimahalle Belediyesi anaokullarındaki minikler, renkli parti ve gösterilerle eğitim alıyor
Her hafta ayrı bir etkinlikle eğlenerek öğrenen minik öğrenciler bu hafta da Batıkent Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda “Uzaylı Ol” partisinde buluştu.

Gezegenler, yıldızlar ve güneş sisteminin anlatıldığı partide öğrenciler, hem farklı bir deneyim yaşadı hem eğlendi hem de yeni bilgiler edindi.

Belediyeye ait 80. Yıl, Şehit İlker Aydın, Batıkent, Ragıp Tüzün ve Adile Naşit Anaokullarında eğitim gören öğrencileri bir araya getiren uzaylı ol partisi, gökyüzünü anlatan videolar ve görsellerin sunumuyla başladı. 

Astronotlar sahnede boy gösterdi

Sunumun ardından müzikler eşliğinde uzaylı dansıyla coşan çocuklar kendi tasarladıkları uzaylı kıyafetleri ile mini bir defile yaptı. Birbirinden farklı tasarımları ile sahnede boy gösteren çocuklar, soyut bir kavram olan uzayı, bu gösterimle somutlaştırırken, öğrendiklerini de bu şekilde daha kalıcı hale getirdi.

Sahnede palyaço ablaları ve öğretmenleriyle eğlenen çocuklar, son olarak izledikleri uzay ve gezegenleri anlatan çizgi filmi izleyerek okullarına yeni bilgilerle döndü.

Eğitimin her kademesinin ayrı ayrı önemli olduğunu söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Okul öncesi eğitimin yeri ayrıdır. Biz ilçemizde eğitim yatırımlarına her zaman çok ciddi bir bütçe ayırıyoruz. Her şeyin başı eğitim diye düşünüyoruz. İnşallah görev süremiz içerisinde ilçemize yeni anaokulları kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • ​Yenimahalle Belediyesi ana okullarındaki spor odalarında minikler, sağlıklı bir yaşamın temellerini atıyorlar07 Şubat 2017 Salı 12:10
  • Zübeyde Hanım Konuk Evi’nde, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla eğlence düzenledi05 Şubat 2017 Pazar 13:20
  • Rutin olarak inşaat alanlarını gezen Başkan Yaşar, projeleri en ince detaylarına kadar inceliyor02 Şubat 2017 Perşembe 11:49
  • Yenimahalle Belediyesi ilçe genelinde bulunan atıl ve yıkılmaya yüz tutmuş binalara geçit vermiyor01 Şubat 2017 Çarşamba 12:10
  • Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü Senkronize Buz Takımı sporcuları, Başkan Yaşar’ı makamında ziyaret ederek, teşekkür etti31 Ocak 2017 Salı 11:59
  • Yenimahalle Belediyesi Kadın Hentbol Takımı Samsun Gençlik ve Spor Kulübü'nü 36-22 yendi29 Ocak 2017 Pazar 10:54
  • Yenimahalle’de HalkKart 48 bin kişiye ulaştı29 Ocak 2017 Pazar 10:51
  • YENİMEK’lerde yardımlaşma, paylaşma ve dayanışmanın en güzel örnekleri sergilendi26 Ocak 2017 Perşembe 12:07
  • Yenimahalle'de yapılması planlanan Hükümet Konağı için geri sayım başladı25 Ocak 2017 Çarşamba 10:48
  • Yenimahalle'de açılan KOSGEB ve İç Anadolu Belediyeler Birliği “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri”nden 120 vatandaşı mezun oldu24 Ocak 2017 Salı 11:59
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim