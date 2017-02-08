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Yenimahalle Belediyesi, araç filosuna 7 adet yeni araç ekledi

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Yenimahalle Belediyesi, araç filosuna 7 adet yeni araç ekledi
Yeni alınan araçlarla Yenimahalle’de ilçe halkına hizmet eden araçların sayısı 364’e yükseldi.

Araç filosunu güçlendirmeye devam eden Yenimahalle Belediyesi’nde, aileye; 2 adet 50+1 kapasiteye sahip otobüs, 2 adet 33+1 kapasiteli otobüs ile 3 adet L 200 çift kabinli kamyonet katıldı.  

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Başar Bal, Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu ve Hüseyin Boran alınan yeni araçları inceleyerek ilgililerden araçlar hakkında bilgi aldı.

Yenimahallelilere hayırlı olsun

Araçları tek tek inceledikten sonra otobüsün kaptan koltuğuna oturan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Göreve geldiğimden bu yana belediyemize ait araçlar ile vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Bu araçlarla ilçemizde açılmadık yol, asfaltlanmadık sokak bırakmadık. Kendi işimizi kendi araçlarımız ile yapıyoruz. Kiralık araçlara para ödemiyoruz. Yeni araçlarımız Yenimahallelilere hayırlı olsun” dedi.

“Kiralamada harcanan paralarla kendi araçlarımızı satın aldık”

Kiralık araçların maliyeti yükselttiğini belirten Yaşar, "Benden önce görev yapan tüm belediye başkanları araçları hep kiralık olarak almış.Biz de gördük ki birkaç yıllık kiralama bedeli karşılığında araçlarbelediyenin olabiliyor. Bu yüzden araçları satın almaya, ilçemize kazandırmaya karar verdik. Böylelikle kiralamada harcanan paralarla kendi araçlarımızı satın aldık, almaya da devam ediyoruz. Bu araçlar artık Yenimahalle’ye ait” diye konuştu.

Ayrıca; yeni hizmet araçlar kısa bir şehir turu yaparak Yenimahallelilere tanıtıldı.

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