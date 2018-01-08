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Yenimahalle Belediyesi, bu kez de Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği ile floresan atıklarına dikkat çekti

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Yenimahalle Belediyesi, bu kez de Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği ile floresan atıklarına dikkat çekti
Geri dönüşüm kampanyaları ve eğitimleriyle atıkların dönüşümü konusunda farkındalık yaratan Yenimahalle Belediyesi, bu kez de Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği ile birlikte floresanlar ve tasarruflu ampullerin toplanması konusuna dikkat çekti.

Bu kapsamda Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Yenimahalle Belediyesi Ana Hizmet Binası, Dış Müdürlükler ve Ata Mahallesi Semt Birimi’ne atık floresan kutularıkonuldu.

İnsan ve çevre sağlığı açısından çok tehlikeliler

Vatandaşlara ömrünü tamamlamış atık halindeki her türlü lambayı kırılmayacak şekilde muhafaza etmelerini söyleyen yetkililer, floresan ve tasarruflu ampullerin kırılması durumunda uyarılarda bulundu.

Yetkililer, “Tasarruflu ampuller ve floresanlar çalışabilmeleri için bir miktar cıva buharı içerirler. Lambanın kırılması durumunda açığa çıkan cıva buharı gerek insan gerekse çevre sağlığı açısından çok tehlikelidir. Floresanlar ve tasarruflu ampullerin geri dönüşüm sistemine dahil edilmesi ile camın, metallerin ve diğer malzemelerin geri kazanılması ve tekrar kullanılması da mümkün olmaktadır. Floresan lambalar düzgün ayrıştırıldığı takdirde %100’lük geri dönüşüm mümkün olabilmektedir” dedi.

Kırık ampulden çıkan tozu kesinlikle solumayın

Floresan veya tasarruflu ampullerin kırılması durumunda neler yapılması gerektiği hakkında da bilgi veren yetkililer, “Kırıklara asla basmayın ve derhal odayı terk edin. Odayı en az 15-20 dakika havalandırın. Kırıkları ve yerlere saçılan cıva partiküllerini temizlemek için elektrik süpürgesi kullanmayın. Kırık ampulden çıkan tozu kesinlikle solumayın.Plastik eldiven takın ve yerdeki cam kırıklarını fırça ve faraşla toplayın. Topladığınız kırık parçaları bir plastik torba içine alın ve atık floresan lamba kutularına atınız” uyarılarında bulundu.

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