Antrenörler, yüzme stilleri, cankurtaranlık ve ilk yardım gibi konu başlıklarında uzmanlar tarafından çeşitli testten geçirildiler. Eksik noktaları tespit edilen antrenörler eğitim programlarına tabii tutulup eksikliklerini kapatacaklar.

Yenimahalle Belediyesi havuzları nda eğitim veren personeller vatandaşa en iyi hizmeti vermek için çeşitli dönemlerde eğitim ve kurslara tabii tutuluyor. Antrenörlerin havuzları kullanan kursiyerlere verdiği yüzme bilgilerinde eksiklik olmaması için çeşitli periyotlarla verilen eğitimlerle antrenörlerin zayıf noktaları tespit ediliyor. Böylece eksikliklerin eğitim programlarıyla giderilmesi amaçlanıyor.



Yüzme stilleri eğitimi



Antrenörler havuz yöneticileri tarafından yapılan kelebek, sırt üstü yüzme, kurbağalama ve serbest stil yüzme stillerinde uygunluk testlerine tabii tutuldu. Her sitilin kendisine göre olan standartlarının uygulanmasına dikkat edilen testlerde antrenörler eksiklerini görmüş oldu. Böylece antrenörlerin kursiyerlere verdikleri bilgilerde minimum hata ve maksimum doğruluk payıyla çalışmaları hedefleniyor.



Cankurtaranlık ve ilk yardım eğitimi



Havuzlarda herhangi bir sorun yaşanmaması için ilk yardım ve cankurtaranlık alanlarında da testlere tabii tutulan antrenörler, uygulamalı olarak sudan çıkarma, ilk müdahale gibi konularda testlerden geçirildi. İlk yardımın havuzlar için hayati önem taşıdığını ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Havuz personelimizin her zaman hazır olması için dönemsel eğitim programları düzenliyoruz. Özellikle her eğitimcinin yüzme stilleri, ilk yardım ve cankurtaranlık alanlarında eksiklerinin olmamasına özen gösteriyoruz. Havuzlara gelen hemşerilerimiz her anlamda bize emanettir” dedi.