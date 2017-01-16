Yenimahalle Belediyesi Buz Pateni sporcularından Naz Arıcı ürkiye 1’incisi, Neslihan Özşahin ise Türkiye 2’incisi oldu

Yenimahalle Belediyesi Buz Pateni sporcularından Naz Arıcı, Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Yetişkinler Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye 1’incisi, Neslihan Özşahin ise Türkiye 2’incisi oldu.

Diğer taraftan Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası’nda da Yenimahalle Belediyesi Buz Pateni Takımı Türkiye 3’üncüsü oldu.

BELPA Buz Pisti’nde düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Aras, Yenimahalle Belediye Spor Kulübü Başkanı Kıvanç Hürdoğan ve Yenimahalleliler ve sporcuların aileleri de yalnız bırakmadı.

Yetişkinlerde Madalyalar Yenimahalle’ye

Birbirinden renkli şovlara sahne olan yarışlarda Grup 1 Bayanlar kategorisinde Buz 41 Gençlik Spor Kulübü’nden Hatice Müge Aydoğmuş, Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü’nden Naz Arıcı, Neslihan Özşahin ve ferdi sporcu İpek Yaprak Azuklu kıyasıya yarıştı. Naz Arıcı yaptığı gösteri ile toplamda 34.97 puanla Türkiye 1’incisi olurken yine Yenimahalleli sporcu Neslihan Özşahin de 24.72 puan alarak Türkiye 2’incisi oldu.

Diğer taraftan Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası’nda da Yenimahalle Belediyesi Senkronize Buz Pateni Takımı 58.66 puan alarak Türkiye 3’üncüsü oldu.