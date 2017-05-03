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Yenimahalle Belediyesi çalışanları “Komşu köyün delisi” adlı tiyatro oyununu sahneledi

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Yenimahalle Belediyesi çalışanları “Komşu köyün delisi” adlı tiyatro oyununu sahneledi
Yenimahalle Belediyesi çalışanları tiyatro sahnesinde boy gösterdi. Yoğun provaların ardından “Komşu köyün delisi” adlı oyunu sahneleyen personel, vatandaşlardan tam not aldı.

Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda sahnelenen oyuna, Yenimahalleliler de yoğun ilgi gösterdi. Delisi olmayan Çavuldur Köyü’nde yaklaşan muhtar seçimlerinin esprili bir dille sergilendiği oyunda oyuncular, adeta bir tiyatrocu edasıyla başarılı bir performans sergiledi.

Kimi doktor, kimi şoför, kimi vezne görevlisi…

Prof. Dr. Üstün Dökmen’in yazdığı oyunun yönetmenliğini Oğulcan Dinç yaptı. Öte yandan başrolünü 30 yıldır Yenimahalle Belediye çalışanı olan vezne memuru Hakkı Teber’in oynadığı oyunda belediyenin farklı birimlerinden 20’ye yakın personel rol aldı.

Oyunda; yıllardır değişmeyen Muhtar Halis Ağa, bu seçimde her şeye muhalif olan Tahir’in ve rakibi Tırmıkçı Hüseyin Ağa’nın kendisine yine muhalif olacağını sezer ve nitekim öyledir. Muhtar bunun üzerine bir icraat yapıp oyları toplamak ister. Ve tüm köylerin bir delisi olduğunu düşünüp gazeteye köyümüze deli aranıyor diye bir ilan bastırır. Psikoloji bölümünde okuyan Tolga ise bu ilanı görür ve üniversite bitirme tezine mükemmel bir konu olacağını düşünüp başvurur. Ve böylece Deli Hamdi karakterini oluşturur. Köy halkı ise Deli Hamdi’nin etrafında dönmeye başlar.

Oyunun sonunda Yenimahalle Belediyesi personelleri, kendilerine bu fırsatı verdiği için Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkür etti.

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