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Yenimahalle Belediyesi çetin geçen kış sezonunun ardından havaların düzelmesiyle beraber ilçeyi abluka altına aldı

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Yenimahalle Belediyesi çetin geçen kış sezonunun ardından havaların düzelmesiyle beraber ilçeyi abluka altına aldı
Yenimahalle’nin hemen her sokağında bakım, onarım çalışmaları yapılırken Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 260 kişilik ekip, bozulan, hasara uğrayan yol, kaldırım, bordür ve tretuvarlar için seferber oldu.

Yenimahalle’de yaza hazırlık tam gaz başladı. Belediye ekipleri ilçe genelinde aralıksız çalışıyor. Fen İşlerine bağlı 8 adet bordür-tretuvar ekibi, 3 adet yol ekibi, 2 adet malzemeli bakım ekibi ve 260 personel ihtiyaç olan her yerde mesai yapıyor.

Yeni yollar açılıyor

Ayrıca; Yenimahalle’nin yeni gelişim bölgelerinden Yakacık’ta da artan nüfus göz önüne alınarak mahalleye yeni yollar kazandırılıyor. Belediye ekipleri Yakacık’ta ve Gazi Mahallesi’nde yeni yollar için aralıksız çalışıyor.

Hizmette sınır yok

İlçe genelinde belediye hizmetlerinin kış ayları boyunca da aksamadan devam ettiğini hatırlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ Yenimahalle yaza bomba gibi girecek. Bir yandan yeni tesislerimizin inşaatları, diğer yandan asfalt, kaldırım, yol açımı çalışmalarımız, öte yandan yeni park yapımlarımız aralıksız devam ediyor. Mahalle sakinlerimiz yaz ayları geldiğinde yollarımızda, kaldırımlarımızda sorun yaşamayacak, pırıl pırıl parklarımızda ve sosyal tesislerimizde güzel havanın tadını çıkaracak” dedi.

Her fırsatta kamunun parasını kamu yararına kullandıklarının altını çizen Yaşar “Yenimahalleli hemşerilerim her şeyin en güzeline layık. Bugüne kadar kimseyi ötekileştirmeden, bana oy verdi, vermedi demeden herkese ve her bölgeye eşit hizmet götürdük. Bundan sonra da aynı şekilde hizmetlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.

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