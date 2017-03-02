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Yenimahalle Belediyesi, Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu Tiyatro Şenliği’ne ev sahipliği yaptı

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Yenimahalle Belediyesi, Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu Tiyatro Şenliği’ne ev sahipliği yaptı
Tiyatro Şenliği kapsamında Yenimahalle Belediyesi 50’inci Yıl Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda oyuncularının çoğu engellilerden oluşan “Hayat Dağarcığı” adlı tiyatro oyunu gerçekleşti.

Trajik öyküyü dikkatle izlediler

Yönetmenliğini Ender Tunçbilek’in yaptığı oyunu çok sayıda öğrencinin yanı sıra Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve belediye meclis üyeleri de izledi.

Oyunda yaşlı iki çiftin gelinleri tarafından aynı evde istenmemesi konusu sahneye aktarıldı. Trajik öyküyü dikkatli gözlerle izleyen öğrenciler, büyüklere saygı ve küçüklere sevgi mesajı veren oyunu ayakta alkışladı.

“Size emek veren sizi seven insanları kırmayın”

Oyun sonunda Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu Başkanı Hürriyet Cemal Özkaynak tarafından Başkan Yaşar’a ev sahipliği ve desteklerinden ötürü teşekkür plaketi verildi.

Oyuncuları tek tek tebrik ederek plaket için teşekkür eden Yaşar, ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Yaşar, “Bugün izlediğimiz oyun çok güzel mesajlar içeriyor. Anneye babaya, yaşlılara saygı ve sevgi çok önemli. Bu saygısızlıklar sonrasında yaşanan pişmanlıkları da oyunda gördük. Size emek veren sizi seven insanları kırmayın, onlar yaşlandığı zaman onlara bakın” dedi.

Belediye olarak kültür ve sanata çok önem verdiklerini de vurgulayan Başkan Yaşar, “Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize gösterdiği aydınlık yolda ilerliyoruz. Yenimahalle Cumhuriyetin ilçesidir. Elimizde geldiğince tüm kültür sanat etkinliklerine destek oluyoruz. Engelliler ile ilgili de birçok proje gerçekleştirdik. Engellilerin yaşamını kolaylaştırmak için örnek projelere imza atıyoruz, engelli derneklerine destek veriyoruz. Ayrıca belediyemizde engelliler birimimiz var ve ilk defa engelli vatandaşlarımız tespit edildi. Zihinsel Engelliler Yaşam Merkezi, Omurilik felçlileri Yaşam Merkezi ve Görme Engelliler Goalball ve Ampute stadı ile engelli vatandaşlarımıza katkılar yaptık” diye konuştu.

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