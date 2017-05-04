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Yenimahalle Belediyesi engelli ve ailelerine Konya gezisi düzenledi

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Yenimahalle Belediyesi engelli ve ailelerine Konya gezisi düzenledi
Yenimahalle Belediyesi, ortopedik engelli, görme engelli, işitme engelli, down sendromlu ve süreğen hastalıklı vatandaşlar ve aileleri için Konya gezisi düzenledi.

25 engelli ailesinin bulunduğu gezide, 55 vatandaş Konya’nın incisi Mevlana’yı ve kelebeklerin diyarı Kelebek Vadisi’ni gezdi. Mevlana türbesinde dua eden, Kelebekler Vadisi’nde farklı kelebek türlerini tanıma fırsatı bulan engelliler ve aileleri, Konya’dan güzel anılarla ayrıldı.

Daha önce görmedikleri yerleri gezmenin mutluluğunu yaşayan engelliler, Yenimahalle Belediyesi’ne kendilerine böyle bir imkanı sağladıkları için teşekkür etti.

Belediye Engelliler Birimi personellerinin de vatandaşlara eşlik ettiği gezide, engelliler kaynaşarak yeni arkadaşlıklar da edindi.

Yenimahalle engellilerin hep yanında

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, engellilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, “Göreve geldiğim günden bugüne Yenimahalle’de engelliler adına birçok şey değişti. Biz belediye olarak bu konuda epey yol aldık. Engelliler birimini kurarak ilçemizde engellileri tespit ettik. Birçok projeye imza attık. Şimdi de engelli bireylerin topluma kazandırılması, kaynaştırılması, yaşama sevinci ve motivasyonunun arttırılması amacıyla geziler düzenliyoruz.  Hepimiz potansiyel bir engelli adayıyız. Bu yüzden engellileri de sağlıklı bireylerden ayrı görmemeliyiz. Onlara her zaman destek olarak, sosyal ve kültürel alana dahil olmalarını sağlamalıyız.  Bunu hep birlikte başaracağız” dedi.

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