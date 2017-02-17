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Yenimahalle Belediyesi Eylül 2015’te hayata geçirdiği “Merhaba Bebek” projesi, bugüne kadar 2 bin 50 aileyi sevindirdi

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Yenimahalle Belediyesi Eylül 2015’te hayata geçirdiği “Merhaba Bebek” projesi, bugüne kadar 2 bin 50 aileyi sevindirdi
Yenimahalle Belediyesi’nin yeni doğum yapmış ya da yapacak anne adaylarına destek olmak ve dünyaya gözlerine açan bebeği güzelliklerle karşılamak için Eylül 2015’te hayata geçirdiği “Merhaba Bebek” projesi, bugüne kadar 2 bin 50 aileyi sevindirdi.

Çam sakızı çoban armağanı

Maddi durumu iyi olsun olmasın Yenimahalle sınırları içinde yaşayan bütün vatandaşların yararlandığı proje ile ufak da olsa aile bütçesine bir destek sağlayan Yenimahalle Belediyesi, 2015 yılından bu yana dağıttığı hediyelerle 2 bin 50 bebeği sevgiyle kucakladı. Anne çantası ve hastane çıkış setinden oluşan hediyeler, ailelerin yüzünü güldürdü.

“Bizden de bir hatıra kalsın”

Yenimahalleli vatandaşların beğenisini kazanan proje, bu yıl da hediye dağıtmaya devam ederken aileler, hediyelerini Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nden temin edebildikleri gibi dilerlerse belediye ekipleri tarafından evlerine de teslim ediliyor. 0-3 ay arasındaki bütün bebeklere verilen hediyelerin teslimi sırasında vatandaşlardan sadece bebeğin kimlik fotokopisi isteniyor.

Doğum ve doğumdan sonraki sürecin maddi yönden aileleri zorladığını ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Her aile bebeklerine güzel bir yuva hazırlamak ve onları iyi şartlarda yetiştirmek ister. Bu düşünceden yola çıkarak, bu aşamada çorbada bir tuzumuz olsun istedik ve bu projeyi hayata geçirdik. Yenimahalle’de yaşayan ve dünyaya gözlerini açan bebeklerimize hastane çıkış seti, annelerine de anne çantası armağan ediyoruz.  Ailelerin bebek heyecanına ortak olurken bizden de bir hatıra kalsın istiyoruz” diye konuştu.

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