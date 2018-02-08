Yenimahalle Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde 200’e yakın can dosta bakılabilecek

Yenimahalle Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi genişletme çalışmaları tamamlandı. Sahipsiz, bakıma muhtaç, yaşlı ve hastalıklı sokak hayvanları için tam teşekküllü olarak hizmet veren tesiste 200’e yakın can dosta bakılabilecek.

6 dönüm açık arazi üzerinde bulunan 90 hayvan kapasiteli bakımevi, inşaat çalışmaları kapsamında kapasitesini 150 hayvana yükseltirken, baks sayısını ise 15’den 30’a çıkarttı. Ayrıca Yenimahalle Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne yeni bir ameliyathane ve kedi bakım ünitesi de yapıldı. Çalışmaların tamamlandığı tesiste, şimdi ise çevre düzenlemesi yapılıyor.

Başkent’in büyük ve modern bir barınağa ihtiyacı var

İlçe belediyeler arasında en modern barınaklardan birisine sahip olduklarını ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Burası büyük bir barınak değil, tabi ki bir istasyon. Asıl yetki büyükşehir belediyelerinde. Buna rağmen steril ortamlarda, kısırlaştırma, tedavi, ameliyat, aşılama gibi tüm hizmetleri yapıyoruz. Biz doğaya da, hayvanlara da, insanlara da sahip çıkıyoruz. Ancak sokaklardaki başıboş hayvan artışının büyük ölçüde sebebi bilinçsiz vatandaşlarımız. Çocukları için alıyorlar 3 ay 5 ay bakıp atıyorlar. Bir an evvel Ankara’da büyük ve modern bir barınağın yapılması gerekiyor. İlçe belediyeleri de bölgelerinden topladıkları hayvanları, tedavi ederek büyük barınaklara teslim etmelidirler” dedi.

Yenilenen yüzüyle tam donanımlı hizmet

Doğal ortamda yaşayacak hayvanlar için tel örgülerin örüldüğü bakımevinde hayvanların soğuktan ve yağışlı havalardan korunabilmesi için alttan ısıtmalı kapalı odalar bulunuyor. Bu özel kapalı odaların duvarları 18 santimetre kalınlıkta, taş yün kaplı ve ısı yalıtım ile örülü. Yaralı şekilde barınağa gelen hayvanlar için ameliyathane ve acil tedavi merkezi de yer alıyor. Bulaşıcı hastalıklar için ise ayrı bir yerde karantina bölgesi bulunuyor. Merkezde toplama, küpeleme, aşılama, kısırlaştırma işlemleri de yapılıyor.