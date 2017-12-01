Eğitim alanında yaptığı çalışmalarla Yenimahalle'de gelecek kuşaklara yatırım yapmaya devam eden Yenimahalle Belediyesi, geçtiğimiz yıl açtığı Yaşar Kemal Kütüphanesi’nin ardından ilçeye 5 yeni kütüphane daha kazandırıyor.

Türk Edebiyatı'nın en önde gelen yazarlarından Yaşar Kemal'in isminin verildiği Batıkent Meydan AVM içindeki kütüphane ,Yenimahallelilerden büyük ilgi görünce Yenimahalle Belediyesi yenileri için kolları sıvadı.

Yenimahallelilerin yeni eğitim yuvaları, Turgut Özal, Ata, Serhat, Kaletepe ve Yakacık Mahallelerinde hizmet verecek. İlçe sakinlerinin üye olmadan faydalanabileceği kütüphaneler de hikayeden romana, ders kitaplarından ansiklopedilere kadar tüm kitaplar raflardaki yerini alacak. Kültür merkezleri içerisinde ortalama 200 metrekare alana sahip olacak olan kütüphanelerde masa düzeni, okuma köşeleri de yer alacak. Kütüphane ler, haftanın 7 günü saat 08.00-22.00 saatleri arasında hizmet verecek. Aynı zamanda kapsamlı bir kaynak arşivine de sahip olacak olan kütüphanelerde, araştırma yapmak için gelen vatandaşlara bilgisayar hizmeti de sunulacak. Bu sayede vatandaşlar ya da sınavlara hazırlanan öğrenciler aradığı kitapları kolayca bularak, sessiz bir ortamda ders çalışma fırsatı bulacak.

Yaptığımız işlerde önceliğimiz eğitim