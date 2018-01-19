Yenimahalle Belediyesi geri dönüşümü yaygınlaştırarak, 8 yılda rekor rakamlara ulaştı

Yenimahalle’de geri dönüşümü yaygınlaştırmak, çevre bilincini artırmak amacıyla kampanyaları ve eğitimleriyle farkındalık yaratan Yenimahalle Belediyesi 8 yılda rekor rakamlara ulaştı.

2009 yılından bu yana ilçe genelinde iç mekanlara 16 bin 750, dış mekanlara bin 263 adet geri dönüşüm kutusu yerleştiren Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 450 adet cam kumbarası, 400 adet bitkisel atık yağ bidonu, 3 bin 800 adet de atık pil kutusunu da öncelikli ihtiyaç olan yerlere yerleştirdi.

Ayrıca; belediye ekipleri 2017 yılı içerisinde 18 bin 500 kilogram elektronik atık, 178 bin 500 kilogram bitkisel atık yağ, 2 bin 200 kilogram atık pil, 26 bin kilogram ambalaj atığı topladı. 80 okulda Çevre ve Geri Dönüşüm Eğitimi veren ekipler bir yıl da 17 bin 500 öğrenciye ulaşmayı başardı.

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