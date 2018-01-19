Yenimahalle Belediyesi geri dönüşümü yaygınlaştırarak, 8 yılda rekor rakamlara ulaştı

2009 yılından bu yana ilçe genelinde iç mekanlara 16 bin 750, dış mekanlara bin 263 adet geri dönüşüm kutusu yerleştiren Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 450 adet cam kumbarası, 400 adet bitkisel atık yağ bidonu, 3 bin 800 adet de atık pil kutusunu da öncelikli ihtiyaç olan yerlere yerleştirdi.
Ayrıca; belediye ekipleri 2017 yılı içerisinde 18 bin 500 kilogram elektronik atık, 178 bin 500 kilogram bitkisel atık yağ, 2 bin 200 kilogram atık pil, 26 bin kilogram ambalaj atığı topladı. 80 okulda Çevre ve Geri Dönüşüm Eğitimi veren ekipler bir yıl da 17 bin 500 öğrenciye ulaşmayı başardı.
Bu ülke hepimizin
İlçede yapılan geri dönüşüm çalışmalarını anlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Geri dönüşüm; ülkemizin ve dünyanın kıt kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması, dolayısıyla gelecek nesillerimizi de güvence altına almak demektir. Ancak ülkemizde geri dönüşüme gerekli önem verilmiyor. Bu ülke hepimizin. Biz yerel yönetim olarak imkanlarımız ölçüsünde elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Ancak bu tek taraflı yürüyecek bir iş değil. Bu noktada tüm Yenimahalleli vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.
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