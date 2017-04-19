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Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, 8 branşta yetiştirdiği sporcularla, engelleri yıkıp geçiyor

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Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, 8 branşta yetiştirdiği sporcularla, engelleri yıkıp geçiyor
Son olarak 4-6 Nisan’da İzmir’de yapılan Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda Yenimahalle Belediyesi sporcuları, kazandıkları 21 madalya ve bir kupayla yıldızlaştı.

Yenimahalle Belediyesi’nin desteğini arkasına alan ve aldıkları kupalar ve kazandıkları madalyalarla devleşen görme engelli sporcular, sevinçlerini Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’la paylaştı.

21 madalya, bir kupa

Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Kurucu Başkanı Erol Sayyıdan, Kulüp Başkanı Birgül Bek, antrenörler, şampiyonaya katılan sporcular ve sporcuların velileri Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a kendilerine vermiş olduğu desteklerinden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

Altyapıdan yetiştirdiği 15 sporcusuyla şampiyonaya katılan Yenimahalle Belediyesi, şampiyonada madalyaları birer birer topladı. 7 altın, 10 gümüş ve 4 bronz madalya olmak üzere toplam 21 madalya ve takım yarışlarında bayanlar 4*100 bayrak yarışında 2’ncilik kupası kazanarak dönen başarılı sporcular, Yaşar’a “Bu başarıları sizin sayenizde kazandık” dedi.

Sporun her dalı Yenimahalle’de yapılacak

“Yenimahalle'yi sporun her dalında belli bir noktaya getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuşan Yaşar “Engelli sporcularımızı için ilçemize Ampute stadını ve Goalball tesisini kazandırdık. İstiyoruz ki Yenimahalle’de herkes spor yapsın, gençler spora yönelsin. İlçemizde şuanda 3 adet yarı olimpik yüzme havuzu ve sosyal tesisi bulunuyor. Şentepe Mahallesi’ne inşa ettiğimiz yüzme havuzumuz da hızla yükseliyor. Bu da bitince 4 adet yarı olimpik havuzla halkımıza hizmet edeceğiz. Yine Hasan Doğan Stadı ve Batıkent Semt Sahası’yla da sporculara, gençlere ” sporu sevdiriyoruz” dedi.

25 milyonluk dev bir yatırım

Yenimahalle Belediyesi’nin spora yapacağı en büyük yatırımın Gazi Mustafa Kemal Spor Kompleksi olacağını kaydeden Yaşar, “Yunus Emre Mahallemize inşa edeceğimiz Gazi Mustafa Kemal Spor Kompleksi, 25 milyonluk dev bir yatırım olacak. Bu kompleksten tüm spor kulüpleri istifade edebilecek. 14 bin 850 metrekare kapalı alana sahip olacak Gazi Mustafa Kemal Spor Kompleksi, her türlü salon sporunun yapılabileceği bir yer olacak” şeklinde konuştu.

Sevda, Dünya Şampiyonası yolcusu

Şampiyonada elde ettiği başarıyla Dünya Şampiyonası’na katılma barajını yakalayan Sevda Kılıç da Yaşar’a teşekkürlerini sunarak “Desteğiniz bize güç veriyor” dedi.

Veliler ise çocuklarının sporla hayata tutunduklarını anlatarak “Burada sıcacık bir aile ortamı var. Bu ortam çocuklarımızın başarısını arttırıyor. Sizin sayenizde çocuklarımız iyi yerlere geldi” diye konuştu.

Antrenörler de altyapıdan çocuklar yetiştirerek Yenimahalle’ye daha çok kupa ve madalya kazandırmak istediklerini kaydetti.

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