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Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Görme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonası’nda 1’inciliği ve 3’üncülüğü göğüsledi

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Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Görme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonası’nda 1’inciliği ve 3’üncülüğü göğüsledi
Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 10-12 Şubat tarihleri arasında Denizli’de düzenlenen Görme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonası’nda 1’inciliği ve 3’üncülüğü göğüsledi.

Küçükler, Gençler, Büyükler ve Bayanlar kategorilerinde yaklaşık 200 sporcu katıldığı şampiyonada Yenimahalle’nin milli sporcularından Sabri Yur Türkiye Şampiyonu, Halil İbrahim Önel ise Türkiye 3’üncüsü oldu.

2 sporcu iki madalya

Toplamda 2 sporcu ile şampiyonaya katılan Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, başarılı sporcusu Yur ile 90 kg karşılaşmasında altın madalyayı, Önel ile de 73 kiloda bronz madalyayı kazandı.

Yenimahalle’ye derece ile dönmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren sporcular, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a desteklerinden ötürü teşekkürlerini sundu.

“Başarıların tüm engelli gruplarına örnek olmasını diliyorum”

Sporcuların başarısını tebrik eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Engel tanımayarak göğsümüzü kabartmaya devam eden sporcularımızla gurur duyuyorum. Onların elde ettiği bu başarıların, tüm engelli gruplarına örnek olmasını diliyorum” dedi.

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