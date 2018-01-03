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Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları, mutluluklarını Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile paylaştı

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Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları, mutluluklarını Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile paylaştı
Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Manavgat'ta düzenlenen Goalball Türkiye Şampiyonası’nda 1’inci olan Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları, mutluluklarını Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile paylaştı.

Yaşar’ı makamında ziyaret eden şampiyon sporculara, Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Birgül Bek ve kulübün Kurucu Başkanı  Erol Sayyıdan da eşlik etti.

“Yeni bir engelli projesi hazırlıyoruz”

Sporcuları tebrik ederek sporcularla birlikte kupayı kaldıran Başkan Yaşar, 2018’de de takımın başarısının devam etmesini umut ettiğini dile getirdi.

Yaşar, “Engelli sporcularımızın ve vatandaşlarımızın her zaman destekçisiyiz. Yenimahalle’de engel yok. Sizlerin başarısı bizlere gurur veriyor. İnanıyorum ki 2018’de de başarılarınız artarak devam edecek. Yeni bir engelli projesi hazırlıyoruz. Bunu da en yakın zamanda sizlere duyuracağız” dedi.

2017 yılını 4 kupa ile taçlandırdılar

Desteklerinden ötürü Yaşar’a teşekkürlerini sunan Bek ise, kulüp takımlarının ve sporcularının başarılarından bahsetti.

Bek, “Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra, Goalball bayanlarda, B2, B3, A2 Görenler Futsal’da ve Atletizm Bayanlarda da Türkiye 2’incisi olduk. 4 kupa ile 2017’yi tamamladık. Halter, Judo gibi spor dallarımızda da ilk 3 dereceye girdik. Müsabakalara Barış Tosun, Ekrem Gündoğdu ve Ramazan Keyvan adlı sporcularımızla çıktık. Hepsi büyük başarılara imza attı. Bugün burada bulunan Ekrem Gündoğdu, toplam 220 golün 170’ni atarak gol kralı oldu. Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi’nde başarılı bir şekilde eğitimini sürdüren 17 yaşında ki Ramazan Keyvan adlı sporcumuz ise aynı başarıyı şampiyonalarda da gösterdi” diye konuştu.

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