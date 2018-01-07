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Yenimahalle Belediyesi Hacı Sabancı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri, yenilenen yüzü ile 2018’e “Merhaba” dedi

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Yenimahalle Belediyesi Hacı Sabancı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri, yenilenen yüzü ile 2018’e “Merhaba” dedi
Sağlıklı yaşam için spor yapmak isteyenlerin uğrak noktası olan Yenimahalle Belediyesi Hacı Sabancı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri, yenilenen yüzü ile 2018’e “Merhaba” dedi.

2017 yılında toplamda 13 bin 311 vatandaşa hizmet veren tesis, 2018 yılında da vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için baştan aşağı yenilendi.

Fitness salonu 190 metrekare oldu

Yenileme çalışmaları kapsamında tesisin içerisinde bulunan 160 metrekarelik fitness salonu 190 metrekareye çıkartılırken, giriş, koridor ve duvarlar da yeni fayanslarla kaplandı.

Ayrıca bekleme salonu, mutfak ve tesisatların tadilatları yapıldı, duş aksesuarları da yenilendi.

Yenimahalle Belediyesi’nin diğer havuzları gibi Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sonucunda "Temiz Havuz Sertifikası" alan Hacı Sabancı Yüzme Havuzu yeni yüzüyle misafirlerini ağırlamak üzere hazırlandı.

Üyelere kış kampanyası

Yenilenen yüzüyle vatandaşlardan büyük beğeni toplayan Yenimahalle Belediyesi Hacı Sabancı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri, aynı zamanda vatandaşlara kış kampanyası da yaptı.

Yüzleri gülümseten kampanyaya göre 3 aylık fitness üyeliği yaptıranlar 12 gün, 6 aylık fitness üyeliği yaptıranlar ise 30 gün havuzu ücretsiz kullanacak.

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