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Yenimahalle Belediyesi, hava kirliliği ve sigara kullanımının zararlarına karşı vatandaşlara seminer düzenledi

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Yenimahalle Belediyesi, hava kirliliği ve sigara kullanımının zararlarına karşı vatandaşlara seminer düzenledi
Karşıyaka İkinci Bahar Yaşlı Dayanışma Merkezi’nde düzenlenen seminerde, Medicalpark Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Duygu Özol“ Hava kirliliği..

Karşıyaka İkinci Bahar Yaşlı Dayanışma Merkezi’nde düzenlenen seminerde, Medicalpark Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Duygu Özol“ Hava kirliliği, sebepleri, insanlar üzerindeki zararlı etkileri, Türkiye’de sigara kullanımı ve bunlara bağlı gelişen akciğer hastalıkları” konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Erkeklerin %40’ı, kadınların %30’u sigara kullanıyor

Çarpık yapılaşma, büyüyen sanayi, artan araç sayısı ve daha birçok nedenden dolayı dünyanın her geçen gün kirlendiğine, solunan havanınsa zehirlediğine işaret eden Özol “Bir taraftan hava kirliliği, diğer yandan artan sigara kullanımı nedeniyle akciğerler kendi kendini temizleyemez hale geldi. Son 30 yılda ülkemizde Akciğer kanseri vakaları çok fazla arttı. Hava kirliliği yetmiyormuş gibi tüm kısıtlamalara rağmen ülkemizdeki erkeklerin %40’ı, kadınların %25 ila 30’u sigara kullanıyor” dedi.

Hava kirliliği ile mücadelenin devlet politikası olması gerektiğini söyleyen Özol,  bireysel olarak alınması gereken önlemler konusunda bilgi verdi.Özol “ Mevcut ormanlarımıza sahip çıkmalı, çok fazla ağaç dikmeliyiz. Toplu taşım araçlarını kullanarak egzoz salınımını azaltmalıyız. Zorunlu değilsek 10.00 ila 14.00 saatleri arasında dışarı çıkmamalıyız. Deterjan, çamaşır suyu, kireç çözücü, amonyak gibi kimyasal ürünlerin kullanımını mümkün olduğu kadar azaltmalıyız. Parfüm, deodorant kullanımımızı sınırlandırmalıyız. Evlerimizi sabah çok erken, gece ise geç saatlerde havalandırmalıyız” diye tavsiyelerde bulundu.

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