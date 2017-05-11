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Yenimahalle Belediyesi “Hemşireler Haftası” dolayısıyla hemşireler ile birlikte Turgut Özal Mahallesi’nde 500 adet kara çam dikti

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Yenimahalle Belediyesi “Hemşireler Haftası” dolayısıyla hemşireler ile birlikte Turgut Özal Mahallesi’nde 500 adet kara çam dikti
Yenimahalle’yi yeşil bir cennete çeviren Yenimahalle Belediyesi 12-18 Mayıs tarihleri arasında kutlanan “Hemşireler Haftası” dolayısıyla hemşirelere jest yaptı. Günün anısına Turgut Özal Mahallesi’nde 500 adet kara çam toprakla buluştu.

Belediye ekipleri, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Eğitim Araştırma ve Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastaneleri adına 7 bin 500 metrekarelik alanda 2 ayrı hatıra ormanı oluşturdu.

İki hastanede görev yapan hemşire ve doktorlar belediye ekipleriyle alanda bir araya geldi. Eline kazmayı küreği alan sağlıkçılar, şenlik havasında ağaçlarını dikip can suyunu verdi.

Yenimahalle yeşiliyle nefes oluyor

İmar planlarında yeşil alan olarak ayrılan tüm bölgeleri olması gerektiği gibi kullanıldığını hatırlatan yetkililer “Vatandaşlarımıza daha fazla yeşil alan kazandırmak için özel gün ve haftaları da fırsat biliyoruz. 8 yılda toplam 4 Milyon 165 bin adet çiçek dikerken, 575 bin adet de fidan dikerek Ankara’nın oksijen deposu olduk. İlçe genelindeki yeşil alan miktarı 3 milyon 150 bin 881 metrekareye ulaştı. Öte yandan bu iki hastanemizin adı ilçemizde bu hatıra ormanları ile yaşamaya devam edecek. Tüm hemşirelerin haftası kutlu olsun” dedi.

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