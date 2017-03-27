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Yenimahalle Belediyesi “Her Köye Bir Köy Konağı” projesinde İvedik’te de yapımını tamamladığı köy konağını törenle açtı

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Yenimahalle Belediyesi “Her Köye Bir Köy Konağı” projesinde İvedik’te de yapımını tamamladığı köy konağını törenle açtı
Yenimahalle Belediyesi “Her Köye Bir Köy Konağı” sloganıyla çıktığı yolda Fevziye, Yukarı Yurtçu ve Yuva köylerinin ardından İvedik’te de yapımını tamamladığı köy konağını törenle açtı.

Açılışa; Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe ve yönetimi, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Kayhan Yüregir, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve İvedik sakinleri katıldı.

Orada bir köy var uzakta

Konuşmasına “Orada bir köy var uzakta. Gitmesek de, kalmasak da o köy bizim köyümüzdür” dizeleriyle başlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Biz bu anlayışı yıkmak için 8 yıldır çalışıyoruz. Mahalle statüsüne geçen köylerimize hak ettikleri hizmeti almaları amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Yaşar’dan Karacakaya, Memlik ve Susuz’a müjde

Başkan Yaşar “Göreve geldiğimiz günden beri size verdiğim sözleri tutuyorum. Kin ve nefret siyaseti yapmayacağım, ayrıştırmayacağım, bana oy verdi vermedi demeyeceğim, tüm mahallelerimize eşit hizmet götüreceğim dedim sözümü tuttum, tutmaya da devim ediyorum. Hizmetlerimiz devam edecek. Bu konakta inşallah geleneklerinizi yaşatacak, komşuluk ilişkilerinizi pekiştireceksiniz. Bu dönem Karacakaya, Memlik ve Susuz’a da birer köy konağı ve Yakacık’a da bir kültür merkezi kazandıracağız. Konağımız başta İvedik sakinlerimiz olmak tüm Ankaralılara hayırlı olsun” dedi.

Kültürümüzü yaşatın

İvedik Mahallesi Muhtarı Ercan Altınok da “Mahalle konağımız kendi kültürümüze uygun olarak düğünlerimizi, taziyelerimizi, sosyal aktivitelerimizi gerçekleştirebileceğimiz şekilde güzel bir kültür evi olmuştur. Sevgili gençler bu güzel mekana gelin, geçmişinizden kopmayın. Kültürümüzü yaşatın ki, gelecek nesillere de aktarabilelim. Başkanımıza ve ekibine hizmetleri için sakinlerimiz adına teşekkür ediyor. Konağımızın mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Yaşar konağın anahtarını asıl sahibi Mahalle Muhtarı Ercan Altınok’a teslim etti. Mahalle sakinleri ile konağı gezen Yaşar, İvediklilerle konaktaki köy odasında oturarak sohbet etti.

Mahalle kültürünün kaybolmaması, dostluk, komşuluk ve dayanışma ilişkilerinin devam edebilmesi amacıyla, yaklaşık bin 600 metrekarelik parsel üzerine yapılan tesiste; vatandaşlar, nişan, düğün, kına, toplantı gibi etkinliklerini gerçekleştirirken, taziyeleri de kabul edebilecek.

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