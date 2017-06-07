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Yenimahalle Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yaz da çocukların yaz tatillerine anlam katacak

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Yenimahalle Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yaz da çocukların yaz tatillerine anlam katacak
Yenimahalleli öğrencilerin, sıkılmadan dolu dolu bir yaz geçirmesi için çalışmalarına başlayan belediye, YENİMEK bünyesinde açılacak yaz kurslarında 19, yaz spor okulunda ise 5 ayrı branşta eğitimler verecek.

Yeni arkadaşlar edinip, keyifli vakit geçirecek olan Yenimahalleli çocuklar, bu yaz da güzel anılar biriktirecek.

Yepyeni branşlar

YENİMEK yaz kursları, 7-14 yaş arası çocuklar için kapılarını açmaya hazırlanıyor. Teraryumdan kuilinge, model uçaktan, satranca kadar çocukların ilgisini çekecek pek çok branşın yer alacağı kurslarda bilişim teknolojileri, enstrüman ve yabancı dil kursları da yer alacak.

1 Haziran itibariyle başvuru almaya başlayan YENİMEK kurslarında son başvuru tarihi ise 20 Haziran olarak belirlendi. 3 Temmuz’da start alacak kurslara katılmak isteyen öğrencilerin, karne ve kimlik fotokopisinin yanında bir adet fotoğrafla başvuruda bulunmaları yeterli olacak.

Yazı spor yaparak geçirecekler

Öte yandan Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde hizmet verecek yaz spor okullarında ise çocuklar ilgi duydukları spor dallarında eğitim alacak. Yenimahalle’yi tam donanımlı spor tesisleriyle donatan belediye, bu tesislerin kapısını yaz boyunca çocuklara açacak. Futbol, satranç, yüzme, tekvando ve hentbol branşlarının yer aldığı yaz spor okullarına da kayıtlar 1 Haziran’da başladı. Dersler ise 19 Haziran’da start alacak. 7-15 yaş aşası çocukların başvuracağı yaz spor okulları için gerekli belgeler ise bir adet fotoğraf, kimlik fotokopisi ve sağlık raporu olacak.

Keyifli bir yaz bekliyor

Çocukların artık eskisi gibi sokaklarda oynayamadığına değinen Yaşar, "Biz istiyoruz ki çocuklarımız kötü alışkanlıklardan uzak dursun, sporla, sanatla iç içe kaliteli ve eğlenceli zaman geçirsin. Bunun için yaz kurslarımızın ve yaz spor okullarımızın bütün hazırlıklarını tamamladık. Bu yaz tatile gidemeyen çocuklarımız hiç üzülmesin, onları Yenimahalle'de keyifli bir yaz bekliyor" dedi.

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